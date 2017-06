‘Amazon werkt wederom aan smartphone’

Mobile

Het lijkt erop dat Amazon er na het mislukken van de Fire Phone, klaar voor is om het nog eens te proberen. De internetgigant zou werken aan een nieuwe smartphone, met de naam Ice. Ditmaal zou het gaan om smartphones voor opkomende markten.

De verkoop van de Fire Phone werd in 2015 geheel stopgezet, maar nu meldt Gadgets 360 dat Amazon het nog eens wil proberen met een nieuwe telefoon. Amazon zou zich met deze nieuwe smartphones vooral op de opkomende markten, waaronder India, willen richten en dus niet willen proberen een plekje te verwerven in de overvolle Amerikaanse smartphonemarkt.

De nieuwe toestellen draaien volgens de bronnen van Gadgets 360 op Android 7.1 en zouden opmerkelijk genoeg voorzien zijn van Google-diensten als Gmail, Google Play en Google Assistant. Als het echt Google-diensten als Assistant en de Play Store toelaat, is dat apart, want het bedrijf heeft zelf meerdere concurrerende softwarediensten. Zo heeft Amazon een eigen downloadwinkel op Android en is er met Alexa een concurrent voor de Google Assistant.

Amazon moet volgens de bronnen van de site nog keuzes maken op onder meer het gebied van de schermgrootte. Er worden toestellen met een 5,2-inch en een 5,5-inch scherm getest. Verder lijkt Amazon te willen gaan voor een 13 megapixel camera, 2GB werkgeheugen en 16GB opslaggeheugen. Overigens zouden de Ice-smartphones draaien op een Qualcomm Snapdragon 435-processor.

De smartphone zou zo’n 6.000 roepies, ofwel 82 euro, moeten kosten en is daarmee erg geschikt voor de Indiase markt. Het moet verder niet de enige nieuwe Amazon-smartphone worden. Het bedrijf zou ook aan iets duurdere toestellen werken met meer functionaliteiten en betere specificaties.