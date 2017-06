Integratie met Facebook en Twitter wordt beperkt in Apple iOS 11

Apps & Software

Veel apps maken gebruik van een koppeling met social media-accounts om hun gebruikers te laten registeren en inloggen. Vanaf iOS 11 gaat Apple die mogelijkheid echter beperken, zo blijkt uit een presentatie tijdens haar Worldwide Developers Conference in San Jose.

Tot iOS 11 is het mogelijk om social media accounts te koppelen aan je Apple account, waardoor apps uit de App Store deze informatie kunnen gebruiken tijdens hun registratie- en inlogproces. Apple geeft nu aan dat deze functie zal verdwijnen en ontwikkelaars van apps dus niet langer gebruik kunnen maken van deze voor opgeslagen social media-accounts. Gelukkig blijft het gewoon mogelijk om onder andere Facebook of Twitter te gebruiken voor het maken van een account binnen een applicatie, wel wordt het minder gebruiksvriendelijk. Vanaf iOS 11 zullen gebruikers worden doorverwezen naar een mobiele browser, zoals Safari, en daar moeten inloggen met hun Facebook of Twitter account. Voorheen konden deze inloggegevens uit de instellingen van iemands Apple-account worden gehaald, wat dus veel sneller en efficiënter is.

Het is niet bekend waarom Apple stopt met het opslaan van de inloggegevens van social media-accounts, aangezien het bedrijf hierover geen officiële mededeling heeft gedaan. Het is echter voor de hand liggend dat deze maatregel om privacyredenen is genomen. Apple heeft de focus op beveiliging flink opgeschroefd, nadat er een aantal grote hacks plaatsvonden op het iCloud-platform waarbij onder andere foto’s en filmpjes van Hollywoodsterren online verschenen. Ook het feit dat de FBI een iPhone wist te kraken, zorgde bij Apple voor meer motivatie om de beveiliging te verbeteren. Verwacht wordt dat er aan een andere techniek gewerkt wordt, waarmee gebruikers straks eenvoudig kunnen inloggen binnen apps. Zo hintte Apple techneut Ricky Mondello in onderstaand Twitter bericht: