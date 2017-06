Nieuwe IoT-netwerk van Vodafone live in negen Nederlandse steden

Networking

In navolging van T-Mobile en KPN heeft ook Vodafone een Internet of Things (IoT) netwerk uitgerold in Nederland. In tegenstelling tot haar concurrenten heeft dit nieuwe netwerk van Vodafone nog geen landelijke dekking. Er is gekozen voor 20 plaatsen verdeeld over negen steden in Nederland, met ieder een innovatief karakter.

Vodafone heeft voor de lancering slechts een beperkt aantal locaties gekozen, om zo partners al in vroeg stadium toegang te geven tot het netwerk. Op deze manier kunnen zij alvast nieuwe innovatieve oplossingen bedenken, vanuit locaties uiteenlopend van kantoorpanden tot aan industrieterreinen. Zo is het netwerk beschikbaar op de kantoren van VodafoneZiggo in Maastricht, Utrecht en Amsterdam. Ook bij de startup-incubator Yes!Delft, op de High Tech campus in Eindhoven en in de “proeftuin voor mobiele innovatie” 5Groningen kunnen Vodafone partners gebruik maken van dit nieuwe netwerk. Daarnaast heeft Vodafone overeenkomsten gesloten met het bedrijf Mic-O-Data dat werkt aan meetapparatuur voor afvalsystemen, en met de transportinnovater Dual Inventive dat spoorbewakingsoplossingen bouwt.

Eerder dit jaar maakte T-Mobile bekend een landelijk netwerk uit te rollen gebaseerd op NB-IoT, dat door het telkens versturen van kleine hoeveelheden data een efficiënte oplossing is voor IoT toepassingen. Dit zou tot lagere kosten voor zowel dataverkeer als hardware moeten zorgen, en een stuk lager energieverbruik. NB-IoT is door een wereldwijde alliantie van telecomproviders, dat eerder de norm voor 3G en 4G netwerken bepaalde, gekozen als de commerciële standaard voor IoT-netwerken. Vodafone en T-Mobile gaan hiermee de concurrentie aan van KPN, dat met haar LoRa-netwerk een open-source alternatief biedt voor NB-IoT en vergelijkbaar is qua prestaties. Naast NB-IoT technologie, worden er ook tests op het Vodafone netwerk uitgevoerd met de zogenaamde LTE-M-technologie, dat door een grotere bandbreedte bijvoorbeeld ook spraakberichten kan verzenden. Dit zou met name interessant zijn voor slimme spoorwegovergangen en bijvoorbeeld liften in openbare gebouwen.