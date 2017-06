Samsung vernieuwt de Galaxy J-serie smartphones

Hardware

Samsung heeft aangekondigd met nieuwe modellen in de Galaxy J-serie te komen. Deze toestellen zijn de instapmodellen van de Koreaanse fabrikant en doen het waarschijnlijk daarom ook goed op de zakelijke markt. Samsung kan hiermee een goed beveiligd toestel (met Knox ingebouwd) leveren voor een schappelijke prijs.

De nieuwe Galaxy J-serie bestaat uit de J3, J5 en J7, die alle zijn voorzien van een metalen behuizing. Dat was bij de goedkoopste van het stel – de J3 – voorheen nog niet het geval. De drie toestellen zien er nu op het eerste gezicht – afgezien van het formaat – hetzelfde uit.

De toestellen hebben een schermdiagonaal van 5, 5,2 en 5,5 inch (respectievelijk de J3, J5 en J7). De grootste en hoogst gepositioneerde van de drie heeft een Full HD-resolutie van 1920×1080 pixels, de andere twee moeten het doen met HD (1280×720). Voor de liefhebbers van de Super Amoled-panelen van Samsung is het verder goed om te weten dat alleen de J5 en J7 deze technologie gebruiken. De J3 heeft een TFT-paneel.

Kijken we naar de connecties, dan zijn alle drie de toestellen geschikt voor gebruik op LTE-netwerken. Ook hier zien we een verschil tussen de J5 en J7 enerzijds en de J3 anderzijds. Die laatste heeft Cat.4-ondersteuning, terwijl de twee duurdere Cat.6 ondersteunen, met carrier-aggregatie voor betere prestaties. NFC is op alle drie de toestellen beschikbaar, evenals Bluetooth 4.2 en wifi (802.11n op de J3, 802.11ac op de J5 en J7). Een vingerafdruklezer is aangebracht op de J5 en J7, niet op de J3.

Intern beschikken de J5 en J7 over een octacore-processor die is geklokt op 1,6 GHz en gebruikmaakt van Cortex-A53-kernen. De J3 draait op een quad-core-processor die is geklokt op 1,4 GHz. De J7 koppelt de rekenkracht aan 3 GB werkgeheugen, de J5 en J3 aan 2 GB. Alle drie de toestellen hebben 16 GB aan opslagcapaciteit beschikbaar (althans, de varianten die hier uit zullen komen). Alle zijn voorzien van een microsd-aansluiting, waar kaartjes tot 256 GB in kunnen worden gestopt.

Op basis van de verschillende formaten van de toestellen is het niet verwonderlijk dat de accucapaciteit onderling verschillend is. De J7 heeft met 3600 mAh de grootste capaciteit, gevolgd door de J5 met 3000 mAh. De J3 sluit de rij met 24oo mAh.

Samsung legt in het persbericht dat we ontvingen redelijk wat nadruk op de camera’s. Op basis van de specificaties lijken de J5 en J7 over dezelfde cameramodules te beschikken. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde is daar een 13MP-sensor aangebracht met voor dit prijssegment behoorlijk lichtsterke lenzen (f/1.7 en f/1.9). De J3 heeft aan de achterkant ook een 13MP-sensor, maar met een iets minder lichtsterke lens (f/1.9). Voorop zit een model met een resolutie van 5 MP en een lens met een diafragma van f/2.2.

Alle toestellen worden geleverd met Android Nougat.

De Samsung Galaxy J5 is vanaf juni verkrijgbaar aan een adviesprijs van € 279,-, de Galaxy J7 verschijnt in juli en moet € 339,- opbrengen en de Galaxy J3 komt in augustus voor € 219,- op de markt. De Galaxy J-serie is verkrijgbaar in de kleuren zwart en goud.

Voor meer informatie over de nieuwe toestellen kun je terecht op de website van Samsung.