OnePlus 5 wordt op 20 juni onthuld

Later deze maand wordt de OnePlus 5 onthuld. Het bedrijf OnePlus heeft middels een promotiefoto laten weten dat het op 20 juni zijn nieuwste smartphone zal onthullen. Dat met de slogan Focus on What Matters.

De smartphone van het succesvolle Chinese bedrijf zal op dinsdag 20 juni om 18:00 onthuld worden. Voor geïnteresseerden zal het bedrijf de onthulling in zijn geheel live streamen op het internet. De dagen erna worden er wereldwijd pop-up evenementen georganiseerd, waaronder op 21 juni in Amsterdam.

De verwachting is dat de OnePlus 5 high-end hardware krijgt, voor een prijs die een stuk lager ligt dan soortgelijke smartphones van fabrikanten als Samsung, Google, LG en Apple. Het wordt zoals we gewend zijn van de fabrikant een Android-telefoon, die volgens de fabrikant draait op een Qualcomm Snapdragon 835-processor.

Verder wijzen gelekte afbeeldingen, onder meer via Slashleaks, erop dat de smartphone een horizontale dubbele camera krijgt. De smartphone zou verder een USB-c ingang krijgen, en in tegenstelling tot veel andere high-end toestellen een 3,5mm-ingang voor koptelefoons. Naar het schijnt wordt de nieuwe smartphone ook voorzien van een metalen achterkant.

Veel meer is er helaas nog niet bekend over de smartphone. De afgelopen tijd verschenen er wel meerdere renders van online, die je boven en onderaan dit bericht kunt zien. Hieronder de meest recente render. De presentatie van de telefoon vindt op 20 juni plaats.