Symantec komt met nieuwe databeveiliging voor bedrijven

Security

Securityexpert Symantec komt vandaag met nieuwe databeveiliging voor ondernemingen. Het bedrijf heeft de Symantec Information Centric Security onthuld, waarmee organisaties volledige zichtbaarheid en controle krijgen over hun belangrijke en gevoelige data.

Symantec onderscheidt de nieuwe security door een combinatie van zichtbaarheid, bescherming en identificatie. “Het behouden van zichtbaarheid en controle op kritische gegevens en informatie is geen gemakkelijke taak. Het is moeilijk om te weten waar het allemaal is en wie er toegang heeft,” zegt Robert Arandjelovic, directeur Product Marketing, Symantec.

Dat is juist wel cruciaal voor goede security van gevoelige gegevens. In het verleden is vaker het beeld geschetst dat toegang tot informatie een belangrijk probleem is binnen grote organisaties. Bedrijven met veel medewerkers hebben weinig zicht op de stand van zaken. Het is bijvoorbeeld ingewikkeld om goed te zien wie allemaal toegang heeft tot welke data.

Daar brengt Symantec verandering in met zijn nieuwe systeem. Binnen het Information Centric Security volgt security de gevoelige gegevens, ongeacht of het in een beheerde of onbeheerde omgeving voorkomt. Informatie wordt nauwkeurig vastgelegd, gevolgd en beschermd door een krachtige beleidsengine die het risico op menselijke fouten vermindert met dynamische en intelligente bescherming en die zich aanpast aan het groeiende bedreigingslandschap en nieuwe risico’s.

Belangrijk is ook een drietal toevoegingen: de toegang tot documenten wordt beperkt tot de beoogde ontvangers, dus als iedereen toegang heeft tot een bepaald apparaat, kan niet iedereen bepaalde informatie inzien. De documenteigenschappen worden steviger gecontroleerd, door bijvoorbeeld de mogelijkheden om ze te bewerken of af te drukken te beperken en toegang voor gebruikers wordt in real time beheerd. In combinatie met een verregaande integratie van de Symantec DLP, CADB, Encryptie en multi-factorenverificatie blijven gegevens veiliger.