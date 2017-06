MeetUp in aantocht, eerste camera van Logitech voor kleine vergaderruimtes

Hardware

Logitech heeft met de MeetUp een nieuw product in haar videoconferencing-portfolio. Het is een camera die is gericht op gebruik in kleine vergaderruimtes (huddle rooms), waar je over het algemeen met zo rond de 4 personen bij elkaar komt.

MeetUp bestaat uit een camera, een luidspreker en drie microfoons, de drie onderdelen die je nodig hebt voor videoconferencing. De camerasensor heeft een resolutie Ultra HD 4K-resolutie, die we ook al zagen bij de Brio-webcam die we recent hebben besproken. De lens heeft standaard een groothoek van 120 graden, wat al behoorlijk ruim is. Daar kan naar wens zowel links als rechts nog 25 graden aan toegevoegd worden. Een serieuze groothoek is op zich ook wel gewenst in kleinere ruimtes, waar iedereen relatief dicht op de camera zit.

Logitech MeetUp werkt met zo goed als elke video conferencing samen, waaronder Skype for Business en de toepassingen die voorzien zijn van een Cisco-certificaat. Daarnaast werkt hij uiteraard samen met applicaties uit het Logitech Collaboration Programma. Verder is het apparaat gecertificeerd voor gebruik in combinatie met Microsoft Cortana, voor het geven van stemcommando’s aan Windows 10-systemen.

Uitbreiding en bediening

Het kan natuurlijk zijn dat de ruimte waarin je MeetUp wilt gaan gebruiken, net iets groter is. In dat soort gevallen is de Expansion Mic volgens Logitech een goede uitbreiding. Deze is speciaal ontwikkeld voor MeetUp. Stemmen kunnen dan beter worden geregistreerd, ook van mensen die ver weg zitten.

Je kunt de Logitech MeetUp bedienen met de fysieke afstandsbediening die wordt meegeleverd. Het is echter ook mogelijk om de ConferenceCam Soft Remote te gebruiken. Dit is een app voor Android en iOS. Hij heeft dezelfde functionaliteit als de fysieke afstandsbediening.

Prijzen en beschikbaarheid

Logitech MeetUp is vanaf half juli 2017 (waarschijnlijk 12 juli) te koop. Je kunt hem via het Logitech Video Collaboration reseller netwerk aanschaffen of gewoon via Logitech’s eigen website. De adviesprijs bedraag 1099 euro. De Logitech Expansion Mic voor MeetUp is los verkrijgbaar voor 249 euro.