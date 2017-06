Eerste teken van leven van Microsoft Surface Phone, of Surface Mobile?

Hardware

Al enige jaren wachten liefhebbers van het mobiele platform van Microsoft op de komst van een smartphone in de Surface-lijn van het bedrijf. Het begon allemaal zo lang te duren, dat wij en velen met ons begonnen te vermoeden dat de mobiele tak van Microsoft zo dood als een pier is. Een recent lek op het officiële account van Microsoft op de Chinese video-sharing dienst Bilibili (waarvan de pagina – in het Chinees – hier gecached is te vinden), doet echter vermoeden dat Microsoft toch bezig is om een nieuw toestel te ontwikkelen, de Surface Mobile.

Een van de opvallendste nieuwtjes in de gelekte informatie heeft betrekking op de naam. We hebben het al jaren over de Surface Phone, maar dat schijnt de naam dus niet te worden. Het toestel zal naar verluidt door het leven gaan als Surface Mobile. In het algemeen lijkt het een toestel te worden voor de zakelijke markt.

Ingebouwde projector

De Surface Mobile zal volgens het lek enkele bijzondere kenmerken hebben. Daarvan springt iets wat ‘Onto Table’ genoemd wordt er bovenuit. Het toestel zou een ingebouwde projector krijgen die een volwaardige desktop kan projecteren via Continuum. Dit zou hij overigens niet langer dan een uur vol kunnen houden, vanwege de belasting van deze functie op de accu.

Verder zou de Surface Mobile ondersteuning gaan bieden aan de Surface Pen, die we van andere Surface-producten kennen. Intern is er sprake van een Qualcomm-processor, die volgens de vertaling de perfecte balans zou moeten leveren tussen prestaties en stroomverbruik. Of dat betekent dat er voor een mid-range SoC gekozen wordt (bijvoorbeeld de Snapdragon 660), of dat er voor de nieuwste en dus efficiëntste high-end SoC gekozen wordt (Snapdragon 835), is op dit moment niet te zeggen.

Twee versies Surface Mobile

Afgaande op de vertaling van wat er bij de video in het lek wordt geschreven, zou het kunnen zijn dat er twee versies komen van de Surface Mobile. Er wordt gerept van een Surface Peking en een Surface Slavonia. Tot slot zou het nieuwe apparaat (of de nieuwe apparaten) beschikken over een standaard, zoals gebruikelijk op mobiele Surface-producten. Dit voedt dan weer de geruchten dat er sprake zou zijn van een opvouwbaar design.

Wat er waar zal blijken te zijn van de geruchten rondom de Microsoft Surface Mobile, valt uiteraard nog te bezien. Op zich zou het niet gek zijn als hij er toch aankomt, als we de woorden van CEO Satya Nadella in het achterhoofd houden van vorige maand: “Dus als je zegt ‘wanneer maken we meer telefoons’, weet ik zeker dat er meer telefoons aankomen. Maar ze zien er wellicht niet uit als de telefoons van vandaag.”