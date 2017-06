Google voert succesvol proeven met luchtverkeersleidingssysteem voor drones uit

Business

Google werkt er binnen Project Wing hard aan om drones de methode te maken waarmee pakketjes worden afgeleverd. Mocht die droom uitkomen, kan dat wel eens leiden tot een overvolle lucht. En dus is het belangrijk om een luchtverkeersleidingssysteem voor drones te ontwikkelen. Daarmee heeft Google nu succesvol proeven uitgevoerd.

Dit meldt James Burgess, een van de projectleiders van Project Wing, in een blogpost op Medium. Daarin onthult hij dat Google een prototype dronecontrolesysteem heeft getest en dat die proeven in samenwerking met de NASA en de Federal Aviation Administration (FAA) plaatsvonden.

De software die gebruikt wordt om de drones te besturen, maakt gebruik van een aantal Google-systemen. Zo steunt het systeem op Google Maps voor de positiebepaling van de drones. Ook maakt het systeem gebruik van de clouddienst van Google om de datastromen te verwerken. Het resultaat: meerdere drones konden succesvol tegelijk gebruik maken van luchtwegen en elkaar succesvol vermijden.

“Dit is een belangrijke stap richting een toekomst waarin veel verschillende drones veilig kunnen vliegen,” schrijft Burgess. “Het maakt het mogelijk voor één bestuurder – een mens of een organisatie – om meerdere vliegtuigen tegelijk te laten vliegen.”

Het bedrijf voorspelt dat binnen een paar jaar Wing en de andere bedrijven die met drones werken – waaronder webwinkel Amazon – er straks duizenden van hebben. De eerste proeven waren relatief kleinschalig, waarbij er drie Wing-drones, twee Intel-drones en een DJI-drone gebruikt werden. De drones van Wing werden gebruikt om pakketjes af te leveren en op te pikken en de andere drie voerden automatisch ingeprogrammeerde opdrachten uit.

Het zal nog wel even duren voordat de droom van drones als nieuwe pakketsysteem realiteit wordt, maar dat er hard wordt gewerkt aan dit soort luchtsystemen is een veelbelovende start. Wellicht is het voor bedrijven als Google straks ook een goed extra verdienmodel.