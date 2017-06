Nederlandse breedbandmarkt groeit minder hard

Business

De groei op de Nederlandse breedbandmarkt is flink vertraagd. Er kwamen zowel op de gebieden van de kabel als glasvezel minder snel aansluitingen bij als eerder het geval was. Afgelopen kwartaal, het eerste van 2017, groeide het aantal aansluitingen met 0,2 procent.

Dit blijkt uit het Dutch Broadband 2017 Q1-rapport van Telecompaper. Voor heel 2017 wordt een groei van 2 procent verwacht. Net als in het vierde kwartaal van 2016 kwam in het eerste kwartaal van dit jaar de groei in de breedbandmarkt voor rekening van kabel en glasvezel. De cijfers waren een stuk minder imponerend dan een kwartaal eerder.

Het aantal glasvezelaansluitingen steeg met 0,6 procent tegen 2,6 procent in het vierde kwartaal van 2016. Bij kabel was er een groei in het aantal aansluitingen van 0,3 procent, tegen 1,4 procent een kwartaal eerder. Bij DSL (koper) blijft het aantal breedbandaansluitingen dalen.

De verwachting is dat de groei de komende kwartalen wel weer toe gaat nemen. Verwacht wordt dat de markt dit jaar 2 procent groeit ten opzichte van een jaar eerder. Dat is wel minder dan in 2015, dat jaar groeide het aantal aansluitingen met 2,6 procent. De belangrijkste reden voor de vertraging ligt volgens het rapport in de verzadiging van de markt als het aankomt op breedbandinternet en in de grote dekkingsgraad onder huishoudens van 94 procent.

Ziggo de grootste aanbieder

De grootste aanbieder blijft Ziggo. Dat bedrijf groeide met 0,4 procent en bedient nu bijna 3,19 breedbandabonnees. Daarmee heeft de onderneming in totaal een aandeel van 43,4 procent, De nummer twee groeide ook met 0,4 procent en is KPN. Dat bedrijf heeft maar een iets kleiner marktaandeel dan Ziggo, van 40,4 procent.

Dan zijn er nog veel meer kleinere aanbieders, waaronder T-Mobile (met 176.000 klanten) en de Nederlandse Energiemaatschappij (30.000 klanten). “De kleinere aanbieders doen het goed door de komst van NLE en T-Mobile,” licht analist Kamiel Albrecht toe. “De verwachting is dat deze groep nog meer marktaandeel gaat afsnoepen van de twee grote aanbieders in 2017.”

Omzet licht gegroeid

De omzet uit breedbandaansluitingen kwam in iets hoger uit, op 474 miljoen euro. De groei was 0,3 procent meer dan een kwartaal eerder, en komt vooral door prijsverhogingen. Vrijwel elke aanbieder heeft de prijzen namelijk lichtelijk omhoog gegooid. KPN en haar merken, en Ziggo gaan allemaal hogere prijzen vragen voor hun aanbod. Verwacht wordt dat de omzet dit jaar met zo’n 1,5 procent groeit.

Voor de periode 2017-2021 voorspelt Telecompaper een gemiddelde groei per jaar van 1,7 procent in het aantal breedbandverbindingen en een gemiddelde omzetgroei per jaar van 1,2 procent.

Mocht je het hele kwartaalrapport willen lezen, verwijzen je door naar de site van Telecompaper.