Polycom Pano moet content delen op het werk eenvoudiger maken

Hardware

Polycom heeft de beschikbaarheid van een nieuw product aangekondigd dat is gericht op het delen van content tussen werknemers. De Pano is primair gericht op vergaderruimtes en kan tot maximaal vier streams aan content gelijktijdig beschikbaar stellen op een aangesloten monitor.

Polycom legt bij de introductie van de Pano onder andere nadruk op het draadloze karakter van het apparaat. Vanaf pc’s, Macs, tablets en smartphones maak je draadloos verbinding met het apparaat (Miracast en Apple Airplay worden ondersteund). Meerdere soorten content worden ondersteund, waaronder (live) video. Je hoeft je hierbij volgens Polycom geen zorgen te maken over veiligheid en beveiliging. De streams worden voorzien van encryptie en de PIN van het apparaat verandert na ieder sessie. Er blijft na een sessie niets achter.

Het apparaat heeft meer dan een klein beetje weg van een mini-pc. Achterop zitten meerdere aansluitingen. Naast een HDMI-output naar een scherm is er ook voorzien in HDMI-in, evenals twee keer USB 3.0 en twee netwerkaansluitingen. Verder zien we ook nog een aansluiting voor een IR-ontvanger, waarmee de Pano op afstand bedienbaar is. Goed om te weten is dat de HDMI-aansluitingen 4K60 4:4:4 ondersteunen.

De Pano werkt als traditioneel input-device voor een monitor zonder aanraakbediening. Sluit je er een display op aan met touch, dan kun je vanaf dat paneel deelnemen aan de sessie. Met behulp van de Pan App kun je ook nog wat extra mogelijkheden toevoegen.

Mary McDowell, CEO van Polycom meldt dat de ontwikkeling van de Pano met name tot stand is gekomen na geluisterd te hebben naar klanten:

“Klanten vertellen ons dat ze het soms lastig vinden om informatie te delen tijdens vergaderingen. Te veel tijd wordt verkwist aan het vinden van de juiste adapter of kabel voor computers of welk apparaat dan ook.” “Samenwerking is krachtiger en productiever wanneer je aantekeningen kunt maken en tegelijkertijd samen aan ideeën kunt werken. De Polycom Pano maakt het delen van content eenvoudig en past goed in ieder ecosysteem of andere omgeving.”

