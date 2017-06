‘Geen vingerafdrukscanner in scherm Samsung Galaxy Note 8’

Mobile

Het lijkt het volgende belangrijke ding te worden in high-end smartphones: een vingerafdrukscanner in het scherm. Het gerucht gaat dat Apple de technologie in zijn iPhone 8 wil integreren, maar ook dat Samsung dat met zijn Galaxy Note 8 zou doen. Het verhaal is nu dat Samsung daar nog niet klaar voor is.

Een anonieme medewerker van Samsung meldt dit tegen de website Naver. De technologie wordt wel ontwikkeld bij Samsung, maar het bedrijf zou hem nog niet aan het werken hebben gekregen. Het probleem zou liggen in de beveiliging van de vingerafdrukscanner in het scherm. De medewerker zei het volgende: “We hebben er alles aan gedaan om de vingerafdrukscanner in het scherm van de Galaxy Note 8 te installeren, maar besloten het niet te doen in dit strategisch belangrijke model, vanwege verschillende technische begrenzingen zoals de beveiliging.”

De geruchten dat Samsung de vingerafdrukscanner naar de Galaxy Note 8 zou brengen zijn er sinds het de Galaxy S8 presenteerde. Die laatste smartphone werd eerder dit jaar gepresenteerd en bleek een meer traditionele scanner te hebben.

Van de Galaxy Note 8 wordt veel verwacht: die smartphone moet iedereen het debacle van de Note 7 doen vergeten. Daarom zou Samsung graag zo’n revolutionaire technologie willen integreren en zal het niet heel blij zijn dat het daar tot nu toe niet in slaagt. De Note 8 krijgt naar het schijnt een 6,3-inch gebogen display dat nagenoeg randloos moet zijn.