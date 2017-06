Amazon Web Services (AWS) IoT Button nu ook beschikbaar in Europa

Hardware

Ben je als ontwikkelaar bezig met het ontwikkelen van IoT-toepassingen, dan wil je deze uiteraard testen voor je ze daadwerkelijk aan de man gaat brengen. Met de IoT Button van AWS is dat mogelijk. Tot voor kort was dit kleine wifi-apparaatje niet verkrijgbaar in Europa. Daar komt nu verandering in.

De IoT Button van AWS is qua hardware gebaseerd op de Amazon Dash Button, waarmee je met een druk op de knop je favoriete bestelling bij Amazon kunt herhalen. Waar je bij die Button een enkel product met een druk op de knop kunt bijbestellen, is de IoT Button veel uitgebreider te configureren. Hij is bedacht voor ontwikkelaars die willen beginnen met ontwikkelen voor AWS IoT, AWS Lambda, Amazon DynamoDB, Amazon SNS en andere services van Amazon. Het is hierbij niet nodig om zelf nog extra specifieke code te schrijven. Koppelen aan projecten die je zelf hebt ontwikkeld is ook mogelijk.

Om de IoT Button te kunnen gebruiken heb je een AWS account nodig en moet je het apparaatje aan je wifi-netwerk koppelen. De configuratie van de Button zelf kun je via de mobiele app die Amazon ervoor heeft gemaakt. Deze is beschikbaar in de stores van Android en iOS. Nadat je een ‘rule’ hebt geselecteerd, kun je bepalen wat een enkele, dubbele of lange klik op de knop van de IoT Button voor effect heeft. Je kunt hem configureren om je huis te automatiseren, maar ook om orderinformatie bij te houden bijvoorbeeld.

Voor meer informatie over de IoT Button van AWS, kun je terecht op de pagina op de website van Amazon die hierover gaat. Vooralsnog is de Button niet verkrijgbaar in Nederland of België overigens. In eerste instantie kun je hem alleen kopen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, landen waar Amazon ook actief is met hun webshop.