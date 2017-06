Apple migreert gebruikers naar twee-factor-authenticatie vanaf iOS 11 en macOS High Sierra

Security

Later dit jaar komt Apple met de definitieve versies van iOS 11 en macOS High Sierra. Deze versies van Apple’s besturingssystemen krijgen een aantal nieuwe features, waaronder een betere gebruikservaring rondom beveiliging. Eén van die verbeteringen is namelijk het uitfaseren van het verouderde twee-staps-verificatie proces voor onder andere iCloud. In plaats daarvan worden gebruikers overgezet naar twee-factor-authenticatie. Dit is even veilig, maar ook een stuk gebruiksvriendelijker.

Deze verandering kwam aan het licht toen Apple vorige week per email contact op nam met Amerikaanse gebruikers die op dit moment gebruik maken van de twee-staps-verificatie optie. Het bedrijf deelde aan deze gebruikers mee dat ze, na installatie van de publieke beta’s van iOS 11 en macOS High Sierra, automatisch gebruik gaan maken van twee-factor-authenticatie. “Na de update geniet je van dezelfde extra beveiligingslaag als bij twee-staps-verificatie, maar met een nog betere gebruikservaring. Verificatiecodes worden automatisch getoond op vertrouwde apparaten wanneer je ergens anders inlogt, ook hoeft je niet langer een herstelsleutel voor vergeten wachtwoorden op te slaan”, zo was in de email te lezen.

Met twee-factor-authenticatie kun je toegang krijgen tot een Apple ID op nieuwe apparaten, via een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord. Na het opgeven van deze gegevens, wordt automatisch een zescijferige verificatiecode getoond op alle vertrouwde Apple apparaten waarop je al bent ingelogd. Anders dan bij twee-staps-verificatie hoef je niet langer een sms of email te openen waarin een verificatiecode is opgenomen. Dit maakt de twee-factor-authenticatie niet alleen een stuk gebruiksvriendelijker, ook is het veiliger. Wel is het aan te raden om geen gebruik te maken van deze functie wanneer je slechts één Apple apparaat bezit, doordat er geen herstelsleutel is om vergeten wachtwoorden te herstellen. Helemaal nieuw is deze inlogmethode niet, al vanaf iOS 9 en OS X El Capitan is het mogelijk om te kiezen voor twee-factor-authenticatie in plaats van twee-staps-verificatie. Het is nog niet bekend of alle gebruikers worden verplicht om gebruik te maken van deze meer gestroomlijnde inlogmethode. Het zou wel een flinke verbetering zijn in de beveiliging van de Apple-producten.