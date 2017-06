‘Intel gaat processor met AMD Radeon-GPU aan Apple leveren voor MacBook Pro’

Hardware

Volgens Amerikaanse bronnen heeft Apple een bestelling geplaatst bij Intel voor een Intel processor met ingebouwde AMD Radeon-GPU. Als deze berichten kloppen, dan zou dat betekenen dat er inmiddels een deal is gesloten zijn tussen Intel en AMD om samen te werken op het gebied van GPU-technologie. Eerder had Intel een soortgelijke overeenkomst met AMD’s concurrent Nvidia. Die deal is echter verlopen.

Of Intel deze nieuwe processoren met AMD GPU ook breed beschikbaar gaat maken is niet helemaal duidelijk. Op dit moment zouden deze processoren nog exclusief voor Apple worden ontwikkeld, waarschijnlijk is de bestelling bedoeld voor de MacBook Pro of Mac Pro. Op dit moment gebruikt Apple in de MacBook Pro een discrete Radeon videokaart van AMD. Tijdens de afgelopen WWDC kondigde Apple al verbeteringen aan voor de MacBook Pro. Waar de kleinere 13 inch variant van de MacBook Pro nu nog beschikt over een Intel Iris Graphics 540 of Intel Iris Graphics 550, worden deze vervangen door de krachtige Intel Iris Plus Graphics 640 en Graphics 650. In de MacBook Pro 15 inch is gekozen voor de Intel HD Graphics 630 in plaats van de huidige Intel HD Graphics 530. Ook de grafische uitbreiding heeft een upgrade gekregen, de Radeon Pro 455 2GB GDDR5 en Radeon Pro 460 4GB GDDR5 zijn vervangen door de Radeon Pro 555 2GB GDDR5 en Radeon Pro 560 4GB GDDR5.

Met name professionele gebruikers van de MacBook Pro 13 inch zouden prestatieproblemen ondervinden, door het ontbreken van een sterke GPU. De samenwerking tussen Intel en AMD zou dit kunnen oplossen. De AMD Radeon GPU zal gecombineerd worden met de CPU van Intel tot een zogenaamde Accelerated Processing Unit (APU). Dit zorgt ervoor dat het systeem minder koeling nodig heeft, er een betere synergie is tussen de CPU en GPU en de kosten kunnen drastisch omlaag omdat er maar één chip wordt gebakken. Om te voorkomen dat bedrijfsgeheimen worden gelekt, zouden er afspraken zijn gemaakt tussen Intel en AMD over het productieproces. Zo zou Intel haar CPU naar AMD sturen, die vervolgens daarin de GPU-module bevestigd.

Het is nog wachten op de officiële bevestiging van de samenwerking tussen Intel en AMD, nadat een eerdere zesjarige overeenkomst tussen Intel en Nvidia in maart dit jaar afliep.