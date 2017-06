Omzetdaling Nederlandse mobiele markt neemt af

Business

De Nederlandse markt voor mobiele diensten is wederom gekrompen. In het eerste kwartaal van 2017 is die markt met 0,7 procent gekrompen, naar 1,2 miljard euro. De groeiende vraag naar mobiele data en focus op verkoop van abonnementen met grotere databundels werken stabiliserend.

Dat stelt Telecompaper in het kwartaalrapport Dutch Mobile Operators. Al jaren daalt de omzet behaald uit Nederlandse mobiele diensten, maar die begint langzaam af te vlakken. Niet iedereen kan daarvan meegenieten, want vooral Vodafone leverde afgelopen kwartaal in.

Vodafone ging samenwerken met Ziggo, en kreeg een omzetdaling van 6,4 procent te verwerken. De operator was de enige die marktaandeel verloor en kwam uit op 31,2 procent. Tele2 beleefde – waarschijnlijk door zijn strakke marketingcampagne de laatste maanden – de sterkste groei. Dat bedrijf zag zijn kwartaalomzet met 36 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Het marktaandeel van Tele2 is nu 4,6 procent. KPN blijft verder marktleider met een aandeel van 42,8 procent en T-Mobile zag zijn omzet licht groeien naar 21,4 procent.

Minder krimp

Voor het eerst in jaren is de krimp van de mobiele markt minder groot. Telecompaper schrijft in zijn rapportage dat er een jaar-op-jaar daling van 0,7 procent was. Daar het eerste kwartaal van het jaar gewoonlijk goed is voor minder groei dan andere kwartalen, laat dat zien dat de structurele krimp minder sterk is op dit moment.

Operators bestrijden die krimp door het aanbieden van all-in bundels, multi-play pakketten en grote data bundels tegen vaak lagere prijzen, mensen over te halen om in totaal meer te besteden en zo de ‘churn’ (klantverlies) te beperken. Er lijkt dus een verbetering zichtbaar, maar nog niet voldoende om in de plus toekomen.

Komende jaren meer omzetdaling

Ondanks die positief werkende acties, verwacht Telecompaper dat ze van relatief korte duur zijn. De verwachting is dat de komende vijf jaren de krimp blijft aanhouden. De mobiele markt zal dit jaar met 2 tot 3 procent krimpen naar 4,6 miljard euro. Verwacht wordt dat de gemiddelde jaarlijkse krimp 0,9 procent bedraagt. De mobiele markt zou dan in 2021 rond de 4,5 miljard euro waard zijn.

Deel van de problemen de komende jaren zijn regulering en afschaffing van roaming. Dat in combinatie met de groei van mobiel dataverkeer en ‘onbeperkte’ databundels, maakt dat aanbieders het moeilijk hebben dat grotere verbruik te vertalen naar hogere omzetten. De grote onderlinge concurrentie op de markt maakt het ook moeilijk om hier echt veel te doen.