OnePlus 5 alvast officieel onthuld

De lancering van de OnePlus 5 vindt pas op 20 juni plaats, maar vandaag is alvast een eerste blik op de nieuwe smartphone van het Chinese bedrijf onthuld. Het bedrijf heeft, nadat derden al beelden publiceerden, besloten de look van de smartphone al vrij te geven.

De foto is onder meer op de Google+ en de Twitter-pagina van OnePlus geplaatst. Het gaat om een foto van de achterkant van de smartphone, die laat zien dat het apparaat beschikt over een dubbele camera. Daarmee zijn in elk geval eerdere lekken bevestigd. Mogelijk zal het bedrijf de komende dagen langzaam meer vrijgeven van de nieuwe smartphone.

De officiële presentatie van de OnePlus 5 staat gepland voor dinsdag 20 juni. Dan houdt het Chinese bedrijf om 18:00 een evenement waarbij de smartphone geheel getoond wordt. Van het toestel zijn de afgelopen weken al druppelsgewijs details naar buiten gebracht. Zo weten we dat de Android-telefoon draait op een Qualcomm Snapdragon 835-processor.

Verder zou de smartphone beschikken over een USB-c ingang en een 3,5mm-ingang voor koptelefoons. Na de presentatie van de smartphone vinden de komende dagen wereldwijd vijf pop-up evenementen plaats. Een daarvan staat gepland voor Amsterdam. Geïnteresseerden kunnen naar kledingwinkel Daily Paper op de Bilderdijkstraat. Wat het bedrijf precies gepland heeft daar is niet zeker.