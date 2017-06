Meer functies Cortana in Windows 10 Fall Creators Update

Apps & Software

Toen Microsoft de Creators Update van Windows 10 presenteerde, liet het bedrijf vrijwel meteen weten te werken aan nog een grote update voor later dit jaar. De Fall Creators Update moet, zoals de naam al suggereert, in de herfst uitkomen. Een testversie laat zien dat er enkele interessante nieuwe mogelijkheden voor Cortana, Edge en dicteren aan zitten te komen.

Dit blijkt uit een nieuwe testversie van Windows 10, die gisteren uitgebracht werd voor Fast Ring testers. Build 16215 bevat kleine en grote veranderingen voor de nieuwe update. Zo zijn er onder meer nieuwe elementen van de ontwerptaal Fluent Design toegevoegd aan het start-menu en het actiecentrum.

ZDNet doet verder een aantal andere nieuwe functies uit de doeken. De voornaamste veranderingen hebben betrekking tot Cortana. De digitale assistent van Microsoft krijgt nog meer mogelijkheden. Zo kunnen gebruikers ervoor kiezen Cortana toegang te geven tot de foto’s. Daaraan kunnen herinneringen toegevoegd worden, als gebruikers bijvoorbeeld een foto maken van de poster van een evenement.

Microsoft voegt verder een ‘lasso’ toe aan Cortana. Daarmee kunnen gebruikers de assistent relevante informatie laten omcirkelen. Cortana herkent die informatie en kan op basis daarvan suggesties geven. Als er bijvoorbeeld een tijdstip staat, kan Cortana voorstellen een herinnering in te stellen of een nieuw agenda-item aan te maken.

Andere nieuwe toevoegingen aan de Windows 10 Fall Creators Update zijn te vinden in browser Edge. Gebruikers kunnen ervoor kiezen websites op volledig scherm weer te geven, en ze vast te pinnen aan de taakbalk. Ook is de dicteerfunctie voor Engels en Chinees aangepast. Het is nu mogelijk om kleine aanpassingen in teksten te doen en interpunctie toe te voegen middels spraakbesturing.

Tot slot brengt de nieuwe testversie meer opties voor de Surface Pen. Er is een ‘vind mijn apparaat’ functie toegevoegd, waarbij mensen een globaal idee krijgen van waar hun pen ligt. Verder kunnen mensen teksten nu makkelijker en uitgebreider aanpassen met de pen en onder meer verschillende tekstelementen toevoegen.