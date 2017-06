Android-oprichter haalt 300 miljoen dollar op voor Essential

Apps & Software

Nadat Andy Rubin, oprichter van Android, in 2014 Google verliet, richtte hij Playground op. Playground is een investeringsmaatschappij die investeert in nieuwe technologische uitvindingen. Toen Andy Rubin zijn nieuwe mobiele telefoon, Essentials, bedacht, was funding dan ook niet ver weg. Hoe lucratief een speeltuin kan zijn bleek vandaag. Hij haalde 300 miljoen dollar op voor Essential.

De mobiele telefoon wordt steeds verder doorontwikkeld. Door allerlei gadgets zoals oordopjes en apps rekt men het verdienmodel op. Essential is de eerste telefoon waar gebruikers losse accessoires op kunnen gebruiken die de prestatie van de telefoon verbeteren. Zo kun je denken aan telelenzen voor de camera. Daarnaast ontwikkelt het team van Rubin met de telefoon een stuk kunstmatige intelligentie voor thuisgebruik.

Wordt Essential een succes?

De experts denken verschillend over het succes van de accessoires. Enerzijds omdat er veel concurrentie verwacht wordt en anderzijds omdat Google de ontwikkeling van dit type telefoons bij gebrek aan succes heeft opgeschort. De markt voor particuliere kunstmatige intelligentie daarentegen is veel minder ontwikkeld en biedt volgens analisten meer kansen. Ook het feit dat hiervoor een eigen systeem wordt ontwikkeld, Ambient OS, is voor analisten positief. Rubin is immers op dat terrein bijzonder succesvol gebleken.

Playground

Toen Rubin Google verliet vroeg hij zich af hoe hij Android zou kunnen verbeteren. Zijn vrouw bracht hem op het idee om een denktank te vormen waarin diverse ideeën kunnen worden gevormd. Investeringsfonds ‘Playground’ was een feit. Toen de gedachte ontstond om een telefoon te ontwikkelen die niet steeds vervangen hoefde te worden heeft hij de eerste financieringsronde van liefst 30 miljoen dollar zelf gestart. Playground en investeringsmaatschappij Redpoint ventures lanceerden de Startup.

Nu de vooruitzichten zo veelbelovend zijn en de aankondiging van Rubin positief is ontvangen is bij een volgende investeringsronde 300 miljoen dollar opgehaald. Het is nog niet bekend wie geïnvesteerd heeft/hebben en Essential weigert iedere toelichting. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Voor nu een mooi resultaat voor een IT-startup die nog niet op de markt is.