Samsung presenteert 49 inch curved QLED-gamingmonitor met HDR

Hardware

Samsung heeft vanmiddag bekendgemaakt dat het een nieuwe serie monitoren op de markt brengt. Het gaat om de Samsung curved gamingmonitoren CHG90 en CHG70 die voorzien zijn van HDR en QLED-panelen. De Samsung CHG90 is de grootste curved gamingmonitor ter wereld met een afmeting van 49 inch en een beeldverhouding van 32:9, een soort ultra-ultra-wide. Hier is waarschijnlijk nog geen naam voor, maar indrukwekkend is het wel.

Met de nieuwe monitorserie gooit Samsung hoge ogen, bij veel gamers zal het hart ongetwijfeld sneller gaan kloppen van deze monitoren, maar ook voor veel zakelijke toepassingen zien wij mogelijkheden. Een 49 inch curved scherm met een beeldverhouding van 32:9 en een schermresolutie van 3840 x 1080 pixels biedt de mogelijkheid om drie volwaardige vensters naast elkaar te tonen. Veel ontwikkelaars, data-analisten en zelfs systeembeheerders kunnen hier veel profijt van hebben.

Het scherm is voorzien van een QLED-paneel waarbij Quantum Dot-technologie is toegepast om het scherm helderder en de kleuren beter te krijgen. Volgens Samsung ondersteunt deze monitor 125% van het SRGB-spectrum en 95% van het Digital Cinema Initives. Daarmee wil Samsung zeggen dat de kleurweergave zeer goed is. Het scherm heeft verder een curve van 1800R en een kijkhoek van 178 graden, je kan vanuit alle hoeken dus goed op dit scherm kijken. De refreshrate is met 144Hz zeer hoog en daardoor ideaal voor gamers.

Met 49 inch heeft Samsung een absurdformaat geïntroduceerd maar het zal ongetwijfeld de nodige kopers gaan trekken. Voor degene die het echt allemaal wat te groot vinden worden is er ook de CHG70. Deze monitor komt beschkbaar in 27 en 31,5 inch, een wat meer bescheiden formaat, maar nog steeds groot genoeg. Deze schermen hebben een WQHD-resolutie van 2560 x 1440 pixels. Wel nog steeds een refreshrate van 144Hz. Voor veel gamers zijn dit al extreem prachtige schermen.

De Samsung CHG90 is verkrijgbaar vanaf eind augustus voor 1499 euro. De CFG70 (31,5 inch) is verkrijgbaar vanaf juli voor 799 euro, de 27 inch-variant komt in augustus voor 699 euro.