Vanaf 13 juni toch geen Europese blokkade voor nieuwe wifi-producten

Enkele weken geleden schreven we over een een vervelende situatie in Europa voor fabrikanten van – onder andere – wifi-producten. Morgen – 13 juni 2017 – wordt de Radio Equipment Directive (RED) van kracht, zonder dat de meer dan 200 standaarden die hierbij horen door ETSI (European Telecommunications Standards Institute) allemaal zijn ontwikkeld. Dit heeft behoorlijk wat gevolgen voor fabrikanten, omdat het zonder officieel goedgekeurde standaarden niet mogelijk is om producten geschikt te laten verklaren voor de Europese markt met behulp van interne tests en zo dus het CE-keurmerk te krijgen. De zogeheten Notified Bodies (door de EU goedgekeurde testinstellingen) die dit wel mogen, hebben hier niet de capaciteit voor.

In eerste instantie weigerde men bij de Europese Commissie (EC) – waar de RED vandaan komt – om toe te geven dat er een probleem was. Na verloop van tijd werd dat schoorvoetend toegegeven, maar besloot men toch vast te houden aan de de deadline. Afgelopen donderdag 8 juni – dus slechts vijf dagen voordat een en ander in zou gaan – heeft de EC dan toch ingezien dat dit simpelweg onmogelijk is. Althans, als het gaat om wifi-producten. In een publicatie van het Official Journal van de EU (OJEU) is nu een uitzondering aangebracht voor de voor wifi-producten cruciale EN 301 893-standaard, die betrekking heeft op het 5GHz-spectrum. Daarvoor is de transitieperiode met een jaar verlengd.

Nieuwe stand van zaken

De uitzondering in de RED voor standaard EN 301 893 houdt in dat bedrijven voorlopig gewoon interne tests kunnen blijven gebruiken om wifi-producten te certificeren voor de Europese markt. Let wel, voor alle andere typen producten die vallen onder de RED (en dat zijn er heel erg veel gezien de brede scope van de richtlijn) gaat morgen nog altijd een nieuwe realiteit in. Er ontbreken bijvoorbeeld ook nog altijd geharmoniseerde standaarden voor LTE-producten. Die vallen niet onder de hierboven genoemde uitzondering. Daarvoor geldt de ‘blokkade’ dus nog wel altijd.

Waarom de EC zo lang heeft gewacht met het publiceren van de uitzondering, is niet helemaal duidelijk. Het was al lang duidelijk dat de ontbrekende standaard niet op tijd af zou zijn. Of zou men tegen beter weten in hebben gehoopt dat het toch nog goed zou komen? Waarschijnlijker is dat de timing van dit uitstel gewoon onderdeel uitmaakt van het proces.

Een andere vraag is waarom de EC niet gewoon de transitieperiode voor de volledige RED (dat in de basis wel degelijk een goede richtlijn is) heeft verlengd. Voor zover wij het hebben kunnen zien, is er niet echt een reden waarom dit niet zou kunnen. Als het met een enkele standaard kan, waarom dan niet met alle standaarden van de richtlijn? Mochten we hier ooit antwoord op krijgen/vinden, dan lees je het bij ons, maar we verwachten eerlijk gezegd niet dat dit gaat gebeuren.