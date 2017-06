‘Western Digital doet bod van 18 miljard dollar op Toshiba NAND-divisie’

Business

Western Digital zou een bod gedaan hebben van 2 biljoen Japanse Yen op de NAND-divisie van Toshiba, omgerekend zo’n 18 miljard dollar of 16 miljard euro. Western Digital lijkt er alles aan te willen doen om ervoor te zorgen dat de NAND-divisie van Toshiba niet aan een derde partij wordt verkocht. Als Toshiba toch gaat proberen om de divisie aan een derde partij te verkopen, zal Western Digital ze waarschijnlijk voor de rechter dagen.

Dat Toshiba zijn NAND-divisie gaat verkopen lijkt vast te staan, het bedrijf heeft zoveel financiële problemen nadat het miljarden moest afschrijven op de bouw van twee kerncentrales, dat het geld moet ophalen om niet failliet te gaan. De NAND-divisie van Toshiba is de meest waardevolle divisie van het bedrijf en levert bij een verkoop het meeste geld op. De vraag is alleen wie de koper gaat worden, want er is genoeg interesse, maar Western Digital heeft mogelijk de beste papieren.

Western Digital heeft volgens bronnen een bod gedaan van 2 biljoen Japanse Yen op de chipdivisie van Toshiba. Andere bronnen meldden dat het Amerikaanse Broadcom een bod heeft gedaan van 2,2 biljoen Japanse Yen. Ondertussen zijn ook Apple, Amazon en Google zouden ook interesse hebben. Mogelijk zouden deze partijen samen met Foxconn een bod willen doen. Verder heeft SK Hynix ook wel oren naar een overname en dan zijn er ongetwijfeld nog partijen die interesse hebben, maar waarvan het nog niet bekend is.

Western Digital de beste papieren?

Mogelijk heeft Western Digital de beste papieren om de chipdivisie van Toshiba over te nemen. Toshiba heeft de chiptechnologie namelijk samen met SanDisk ontwikkeld, ook de fabrieken zijn deels eigendom van Toshiba en SanDisk. SanDisk is het afgelopen jaar overgenomen door Western Digital. Daarmee is Western Digital nu al voor de helft eigenaar van de technologie en de fabrieken, de fabrikant zit echter niet te wachten op een nieuwe partner, waarvan het niet weet hoe goed daarmee valt samen te werken. Westeren Digital wil dan ook graag alles in eigen hand krijgen door Toshiba uit te kopen, Western Digital stelt dat volgens de contracten tussen de bedrijven, Toshiba niet zomaar aan een derde partij mag verkopen en Western Digital eerste keuze heeft. De inhoud van die contracten zijn echter niet openbaar, dus dat kan niet gecontroleerd worden. Western Digital dreigt in elk geval naar de rechter te stappen als Toshiba toch probeert de chipdivisie aan een ander te verkopen.

Toshiba stelt op zijn beurt dat een verkoop aan Western Digital waarschijnlijk zal lijden tot problemen met de concurrentiewaakhonden in China, Europa en de Verenigde Staten. Toshiba bezet op dit moment qua marktaandeel de derde plaats op de NAND-markt na Samsung en Western Digital. Als Western Digital er toch in slaagt om Toshiba’s chipdivisie over te nemen dan is het in één klap marktleider.

Ook de Japanse overheid heeft in het verleden bewezen enigszins protectionistisch te zijn en bepaalde bedrijven of technologieën in het land te willen houden. Zo heeft het ook even geduurd voordat Sharp uiteindelijk verkocht mocht worden aan het Taiwanese Foxconn. Western Digital heeft aangegeven dat het nog eens 25 miljard dollar zal investeren in nieuwe Japanse fabrieken en nog eens 39 miljard dollar in research en development, waardoor de Japanse banen niet in gevaar komen, maar er waarschijnlijk nog veel meer banen bij gaan komen. Over welke termijn Western Digital deze investeringen wil doen is niet helemaal duidelijk.