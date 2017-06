D-Link introduceert DAP-2610 AC1300 access point voor bedrijven

Networking

D-Link laat vandaag middels een persbericht weten dat het een nieuw access point toevoegt aan het portfolio van zakelijke oplossingen. Het gaat om de DAP-2610, een access point voor bedrijven met een beperkt budget.

De DAP-2610 is een AC1300 Wave 2 access point. Dit houdt in dat hij op 2,4 GHz een maximale linkrate heeft op de fysieke laag van 400 Mbps, op 5 GHz is dat 867 Mbps. Wave 2 betekent dat het apparaat voorzien is van MU MIMO, waardoor het meerdere clients tegelijkertijd kan bedienen.

De DAP-2610 kan zowel aan het plafond of aan de muur worden gemonteerd en is zoals gebruikelijk in de zakelijke markt tamelijk onopvallend uitgevoerd. Zet je hem liever op een bureau neer, dan kan dat uiteraard ook gewoon. Je hoeft bij de plaatsing in ieder geval niet per se rekening te houden met de aanwezigheid van stopcontacten. De DAP-2610 kan namelijk ook van stroom worden voorzien middels PoE. Hierbij is het niet nodig om te investeren in beduidend duurdere PoE+ (802.3at) hardware, 802.3af volstaat.

De mogelijkheden van de DAP-2610 zijn niet geheel verrassend gericht op de zakelijke gebruiker. Zo is er voorzien in load-balancing tussen de verschillende radio’s en is er een ingebouwde RADIUS-server aanwezig. Wil je niet dat je SSID’s altijd actief zijn, dan kun je middels een schema aangeven wanneer het uitzenden ervan niet moet plaatsvinden. Op een kantoor is het bijvoorbeeld vaak niet per se nodig dat SSID’s ’s nachts actief zijn.

Verder kun je het apparaat beheren via de D-Link Central Wi-Fi-Manager, D-Link’s centrale management-omgeving. Wil je het beheer liever via een browservenster, SSL, SSH of Telnet doen, dan kan dat ook.

De DAP-2610 is per direct te koop. De adviesprijs die D-Link hanteert is 144,95 euro, inclusief BTW. Voor meer informatie over het nieuwe access point, kun je terecht op de site van D-Link.