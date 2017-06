Google brengt reCAPTCHA naar Android

Security

Tien jaar geleden lanceerde Google reCAPTCHA. Dat maakte het makkelijker om echte gebruikers te onderscheiden van bots. Nu wordt het systeem uitgerold naar Google’s mobiele besturingssysteem Android en kunnen ontwikkelaars het integreren in hun apps.

Dat maakte Google vrijdag bekend op zijn blog. reCAPTCHA combineert machine learning en risicoanalyses om te zien of iemand een robot of mens is. Het gaat om onzichtbare beveiliging, waarbij de gebruiker niets hoeft aan te klikken of in te voeren om een check te doen.

In plaats daarvan kijkt het systeem naar een aantal factoren, waaronder het IP-adres van de gebruiker en het vertoonde gedrag op een website. reCAPTCHA is een fijne innovatie ten opzichte van eerdere varianten op het systeem, waarbij letters en cijfers uit een foto overgetikt moesten worden.

De reCAPTCHA API komt nu naar Google SafetyNet. Ontwikkelaars kunnen daarvan gebruik maken om hun apps te beveiligen. Dat zal volgens Google straks efficiënter gaan middels de reCAPTCHA API. Google schrijft in zijn blog dat er ook een iOS-versie aan zit te komen, maar kon niet specificeren wanneer die er komt.