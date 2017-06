‘Google Pixel XL2 krijgt zeer dunne schermranden’

Mobile

Tot het moment dat er een echt grote nieuwe technologie gevonden wordt om naar smartphones te brengen – zoals het op kunnen rollen van schermen – moeten fabrikanten kleine innovaties vinden voor hun toestellen. De nieuwste kleine innovatie: zo smal mogelijke schermranden. Nadat Samsung en LG daar al voor vielen, lijkt ook Google overstag. Naar het schijnt krijgt de Pixel XL2 namelijk erg smalle schermranden.

Dit blijkt uit benchmarks die verschenen op de website GFXBench. Daaruit blijkt dat de Pixel XL2 voorzien wordt van een flink scherm, met diagonaal van 5,6-inch. De beeldverhouding zou 18:9 worden en het display beschikken over 2560×1312 pixels. Benjamin Geskin plaatste vervolgens conceptbeelden van het toestel op Twitter, die laten zien dat het 5,6-inch display in een relatief kleine behuizing gestopt wordt.

Uit de gegevens van de site GFXBench blijkt verder dat de Pixel XL2 een prima processor krijgt: de Qualcomm Snapdragon 835. Die zou draaien op 4GB intern geheugen en 128GB opslaggeheugen ter beschikking hebben. Verder staat er dat het toestel een 12 megapixel-camera krijgt aan de achterkant en 4K-video’s kan opnemen. Maar ook de selfiecamera aan de voorkant moet van goede eigenschappen voorzien worden. Het gaat om een 7 megapixel-camera die volgens de benchmark eveneens 4K-video’s maakt.

De Pixel-smartphones die Google op dit moment op de markt heeft, zijn niet in Nederland verkrijgbaar. De ‘kleinere’ Pixel kost 759 euro en de Pixel XL 899 euro. Of de opvolgers wel naar Nederland komen is niet bekend. Overigens heeft Google vandaag ook laten weten dat de Pixel en Pixel XL vanaf oktober 2018 geen Android-updates meer ontvangen. De apparaten krijgen tot oktober 2019 beveiligingsupdates.