Microsoft presenteert de Xbox One X

Consumer

Het is al lange tijd bekend dat Microsoft werkte aan een vernieuwde Xbox, onder de noemer Project Scorpio. Vandaag is het apparaat daadwerkelijk gepresenteerd, en blijkt het te beschikken over behoorlijk indrukwekkende specificaties. Het nieuwe apparaat is de Xbox One X gedoopt.

De vernieuwde Xbox werd tijdens de E3-presentatie van Microsoft in Los Angeles onthuld. Deze zal in de Verenigde Staten vanaf 7 november in de winkel liggen en voor 499 dollar over de toonbank gaan. Een europrijs is er nog niet en het is ook niet helemaal zeker dat de Xbox One X tegelijk in Europa verkrijgbaar is.

De Xbox One X is voorzien van indrukwekkende specificaties. Microsoft claimt dat het apparaat 4K-beelden op 60fps weer kan geven. Een behoorlijk indrukwekkende prestatie, die vooral interessant kan zijn voor bijvoorbeeld virtual reality games. Daar komt bij dat het apparaat krachtiger is dan de grote concurrent, de PlayStation 4 Pro.

Onder de motorkap van de Xbox One X bevindt zich een 8-core AMD CPU, met kloksnelheid van 2,3GHz, een 6 teraflop GPU met kloksnelheid van 1,17GHz en 12GB aan GDDR5-werkgeheugen. Dankzij die specificaties kan het apparaat 4K-gaming ondersteunen. Overigens is er ook Dolby Atmos-integratie, voor goede audio. De Xbox One X is verder voorzien van een 4K Blu-ray speler en ondersteunt alle voorgaande Xbox One-spellen.

Vermoedelijk zal Microsoft met de vernieuwde Xbox een soortgelijk pad willen bewandelen als de grote gaming-concurrent Sony. Dat lanceerde de PlayStation 4 Pro ter ondersteuning van zijn virtual reality platform. Microsoft ging tijdens het E3-evenement niet in op VR-gaming, maar vorig jaar liet het bedrijf al weten dat het overwoog ook die markt te betreden. Daar kom bij dat er een boel verschillende ‘goedkope’ VR-brillen aan zitten te komen voor Windows-apparaten. Wellicht werken die ook in combinatie met de Xbox One X.