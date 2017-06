Intel, Microsoft, Qualcomm en het gevecht om x86

Hardware

Voor wie niet beter weet klinkt de titel van dit artikel wellicht als die van een spannend stripboek. Niets is echter minder waar. Drie van ’s werelds grootste IT-bedrijven maken zich klaar voor een patentgevecht met als inzet de x86-instructieset.

Waar gaat het gevecht over?

Met de x86-instructieset domineert Intel al decennia de markt voor interne processoren in computers. Microsoft en Qualcomm hebben recent bekend gemaakt dat “Intel inside” wat hen betreft niet lang meer duurt. Samen hebben zij de ARM-chip ontwikkeld als alternatief. Het punt doet zich nu voor dat de Intel-chip niet communiceert met de ARM-chip. Een licentiedeal is dan in de IT-wereld een gebruikelijke oplossing. Zo niet in dit geval. Microsoft en Qualcomm besloten door middel van emulatie alsnog een werkende omgeving voor de Intel-processor te bouwen.

Inmiddels kondigden belangrijke relaties van Intel, zoals Lenovo, HP en Asus aan de ARM-chip te gaan gebruiken. Ook zijn de eerste reviews van de nieuwe chip erg positief. Kortom, alle reden voor Intel om zich te roeren. Vorige week donderdag verscheen er een blog van Intel. Nadat de trots op x86 nog een keer goed werd uitgelegd en de voordelen nog een keer onderstreept, stond Intel stil bij het patent en de rechten die zij had. Zonder expliciet naar Microsoft of Qualcomm te verwijzen maakte Intel duidelijk dat zij juridisch keihard zal optreden tegen schending van haar intellectueel eigendomsrecht. Er werd zelfs verwezen naar eerdere schending van patent en de wijze waarop Intel dat juridische gevecht won.

Wat is het marktsentiment over deze actie van Intel?

Het feit dat zo’n grote speler zo direct en agressief reageert is opmerkelijk en eigenlijk ook onverstandig. Immers, Microsoft en Qualcomm hebben hun emulatie openlijk vooraf aangekondigd. Je mag dus verwachten dat zij zich vooraf over hun juridische positie hebben laten informeren. Daarbij is duidelijk geworden dat Intel zich geïntimideerd voelt. Zeker met de positieve reviews van de ARM-chip in het achterhoofd lijkt de nieuwe chip ook daadwerkelijk kans van slagen te hebben.

Toch heeft Intel ook een signaal afgegeven. Zo zullen kleinere spelers wel twee keer nadenken voor zij ook aan het emuleren slaan nu ze weten dat Intel hen volgt. Daarnaast heeft de Europese Commissie afgelopen vrijdag bekend gemaakt een onderzoek te starten naar de geplande overname van NXP door Qualcomm. Een van de vragen daar is of Qualcomm zich wel ethisch op zal stellen ten aanzien van de patenten die zij en NXP gezamenlijk zouden kunnen gebruiken. In dat licht bezien is de timing van Intel op zijn minst pikant te noemen.