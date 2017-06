Logitech presenteert modulaire Circle 2 Apple HomeKit beveiligingscamera

Networking

Een kleine twee jaar geleden mengde Logitech zich op de markt van cloud-camera’s met de Circle, waar onder andere ook Nest en Netgear met Arlo op actief zijn. In navolging van met name Nest, dat enkele weken geleden met de Cam IQ op de proppen kwam, kondigt Logitech vandaag de Circle 2 aan.

Met de Circle 2 kiest Logitech een andere benadering van de markt dan Nest, zoveel is duidelijk. Waar die laatste zich richt op slimmere meldingen en een hogere sensorresolutie, lijkt Logitech voor veelzijdigheid te kiezen. De Circle 2 is namelijk een camera die je op allerlei manieren in kunt zetten. Hij is geschikt voor gebruik binnen en buiten en er zijn twee versies te koop: een bedrade en een volledig draadloze. Beide zijn wel uitsluitend via wifi op het thuisnetwerk aan te sluiten overigens.

De versie die met een netsnoer van stroom wordt voorzien.

De Circle 2 valt op het gebied van beeldkwaliteit op papier in ieder geval vooral op vanwege de enorme groothoek van de lens van 180 graden. Dit houdt in dat je hem als het ware plat tegen een muur kunt bevestigen, zonder dat je ook maar iets hoeft te missen van wat er voor, links en rechts van de camera gebeurt. De sensor in de Circle 2 heeft een resolutie van 1920×1080 pixels, waarmee Logitech niet meegaat met de upgrade die Nest heeft uitgevoerd. Men vindt Full HD voldoende voor het gebruiksdoel van deze camera.

De versie die werkt op een accu.

Modulair met ondersteuning voor HomeKit

Het opvallendste onderdeel van de Circle 2 is wat ons betreft echter dat het een modulair systeem is. Er is een Window Mount beschikbaar waarmee je de camera met behulp van een zuigring aan de binnenkant van een raam kunt bevestigen, waarna je zicht hebt op wat er buiten gebeurt. Verder is er ook nog een Plug Mount te koop. Met dit accessoire kun je de camera rechtstreeks in een stopcontact stoppen, zonder dat daar een netsnoer voor nodig is. Ga je voor de draadloze variant van de Circle 2, dan is er tot slot ook nog een extra accu te koop. Is na een beloofde maand of drie de accu leeg, dan kun je meteen een nieuwe plaatsen zonder dat je iets hoeft te missen.

De Window Mount is alleen compatibel met de bedrade versie van de Circle 2.

Qua bediening biedt de Circle 2 behoorlijk wat mogelijkheden. Allereerst is natuurlijk de app, maar je kunt ook de web-app gebruiken. Na een update zal verder Apple HomeKit worden ondersteund en er is ondersteuning ingebouwd voor Logitech’s eigen POP Smart Button. Mocht Amazon ooit naar Nederland komen met haar Alexa-producten, dan zit je met de Circle 2 ook goed, want ondersteuning daarvoor is ook aanwezig.

Opslag in de cloud

Zoals hierboven al gesteld is de Logitech Circle 2 een cloud camera, dus de opslag van de data vindt (uiteraard versleuteld) plaats in de cloud. De eerste 24 uur hiervan zijn gratis. Wil je meer, dan biedt Logitech je de mogelijkheid om voor 3,99 euro per maand 14 dagen retentie af te nemen, of voor 9,99 euro per maand 31 dagen. Deze twee upgrades bieden overigens meer dan alleen langere retentie van je beelden. Ook voor aanpasbare zones voor bewegingsdetectie en persoonsmeldingen moet je extra geld uitgeven.

De Circle 2 kan op dit moment al worden gereserveerd middels pre-order via de website van Logitech, waar je ook nog meer informatie kunt vinden over dit nieuwe product. Hij wordt dan in juli verstuurd/geleverd. De Wired-versie kost 199 euro, de Wire-Free-variant 229. Wil je ook meteen een of meerdere van de extra modules bestellen, dan moet je rekening houden met een meerprijs van 29,99 euro voor de Plug Mount en een verlengsnoer voor buiten, 39,99 euro voor de Window Mount en 59,99 euro voor de extra accu.