Gemalto SafeNet Trusted Access moet gebruik van cloud-applicaties veiliger maken

De opkomst van de cloud stelt organisaties voor allerlei uitdagingen. Een daarvan is hoe IAM moet worden ingeregeld. IAM staat voor Identity and Access Management en regelt het toegangsbeheer en de identiteitsbescherming van en voor medewerkers. Met SafeNet Trusted Access claimt Gemalto hier nu een oplossing voor te hebben uitgebracht.

De nieuwe service beschermt overigens niet alleen cloud-applicaties, maar neemt ook on premise applicaties mee. Op basis van een door Gemalto ontwikkelde risicomodule is Cloud Single Sign-On mogelijk, evenals Multifactor Authentication. Je kunt in de beleidsmodule van de service aangeven wie waar toegang toe heeft. Applicaties/fabrikanten die op dit moment onder andere worden ondersteund zijn AWS, Office 365, Salesforce, G Suite, WordPress, Box, F5 Networks en IBM.

Eén keer inloggen

Bij gebruik van SafeNet Trusted Access hoeft een gebruiker dus maar één keer in te loggen. Hij of zij heeft dan toegang tot alle in de service goedgekeurde applicaties. Als we recent onderzoek mogen geloven, zullen organisaties in 2017 gemiddeld zo’n 17 cloud-applicaties gebruiken. Eenmalig hierop inloggen kan dus behoorlijk wat handelingen besparen. Daarnaast kun je zoals aangegeven zelf aangeven in de service welke diensten er gebruikt mogen worden.

Als een gebruiker eenmaal ‘binnen’ is na ingelogd te hebben, stopt de functionaliteit van SafeNet Trusted Access overigens niet. De service monitort ook of er geen afwijkende patronen te bespeuren zijn. Is dat wel het geval, dan stelt het de beheerder hiervan op de hoogte.

Dirk Geeraerts, identity en data protection expert bij Gemalto, legt hieronder uit waarom SafeNet Trusted Access volgens hem een service is die organisaties zouden moeten overwegen te gaan gebruiken: