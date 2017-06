Ontwikkelaar schakelt drag-and-drop functie in op iPhone

Mobile

Drag-and-drop is als nieuwe functie in iOS 11 vooral bedoeld voor de nieuwe iPads. Sterker nog, Apple ontkent tot nu toe dat de functie naar andere systemen komt. Een ontwikkelaar is er desondanks in geslaagd de mogelijkheid werkend te krijgen op een iPhone. Dat heeft geleid tot speculatie dat Apple de functie in september naar de iPhone 8 brengt.

Ontwikkelaar Steve Troughton-Smith hoefde daarvoor enkel een paar kleine aanpassingen te maken in iOS 11. Hij maakte het vervolgens mogelijk om op zijn smartphone foto’s, bestanden en linkjes te slepen naar andere apps. Troughton-Smith heeft zelf de theorie dat Apple de functie wel naar de iPhones wil brengen, maar dat verborgen wilde houden tot de lancering van de iPhone 8.

De ontwikkelaar ontdekte dat het inschakelen van de functie niet heel moeilijk is. Binnen een lijst met voorkeuren in UIPrefs staat de optie CancelOnDeactivationPhone, die het verslepen van items tussen diverse apps beperkt. Door de functie uit te schakelen, kan er meteen gebruik van gemaakt worden. Volgens Troughton-Smith is het een erg interessante functie, waarvan hij denkt dat consumenten hem meteen willen hebben zodra ze hem hebben gezien:

“Drag & Drop is zo’n andere functie, dat zodra mensen hem werkend zullen zien op een iPhone, hem willen hebben. Maar als Apple drag & drop niet mogelijk maakt op iPhones, zal iedereen zijn telefoon willen jailbreaken om het toch te kunnen gebruiken. Dat ligt niet binnen de belangen van Apple. En het werkt duidelijk erg goed, en ze gebruiken het intern ook. Dus als je drag & drop naar je iPhone wil zien komen, zorg dan dat Apple dat weet.”

Mocht Apple de functie inderdaad bewaren voor de onthulling van de nieuwe iPhone, moeten we vermoedelijk tot september wachten. Dan zal Apple zijn nieuwste telefoons presenteren, en vermoedelijk ook met dit als nieuwe functie.