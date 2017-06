Foxconn strikt techgiganten voor overname chipdivisie Toshiba

Business

De strijd om de chipdivisie van Toshiba gaat een spannende worden. De oprichter en CEO van Foxconn, Terry Gou, heeft bekendgemaakt dat hij met diverse techgiganten in gesprek is om gezamenlijk de chipdivisie in te lijven. Apple, Dell en Kingston zouden al akkoord zijn gegaan om Foxconn te helpen met de overname. Daarnaast is het bedrijf nog in gesprek met Amazon, Cisco, Google en Microsoft.

Het is inmiddels al lang en breed duidelijk dat er voor Toshiba geen weg meer terug is, de chipdivisie zal worden verkocht, anders kijkt het bedrijf hoogstwaarschijnlijk tegen een faillissement aan. De grote vraag is alleen aan wie de chipdivisie verkocht zal worden. De productie van NAND is zeer lucratief en de markt voor flashopslag is nog steeds explosief groeiende. Dit jaar is er een wereldwijd te kort aan flash, doordat niemand had voorzien dat de vraag zo hard zo stijgen. Er zijn dan ook genoeg bedrijven die willen instappen, zo zouden Broadcom, Micron en SK Hynix allemaal interesse hebben om de chipdivisie van Toshiba over te nemen. De grote bedrijven als Apple, Amazon en Google ook interesse zouden hebben, die bedrijven gaan zich mogelijk aansluiten bij Foxconn. Apple zou dat al gedaan hebben en met Amazon zou Foxconn bijna rond zijn.

Voor de techgiganten is het lucratief om mee te doen met het consortium onder leiding van Foxconn. Niemand in de wereld is beter in het produceren en assembleren van producten dan Foxconn. Dat bedrijf heeft hier ontzettend veel ervaring in en heeft wereldwijd, voornamelijk in China en Vietnam, fabrieken om producten te produceren. Door mee te doen aan deze overname verzekeren de bedrijven zich van flashgeheugen tegen een aantrekkelijk tarief in de toekomst.

Hoewel Gou geen uitspraken wilden doen over de overnamesom of hoeveel de techgiganten inleggen, gaan er geruchten dat Foxconn op dit moment zo’n 18 miljard dollar heeft geboden, maar het bedrijf zou bereidt zijn dit op te rekken tot 25 miljard dollar. De overname is echter nog niet beklonken, er is namelijk nog een grote kanshebber en dat is Western Digital. Western Digital bezit al de helft van de flashbusiness omdat Toshiba dit in een joint venture heeft ontwikkeld met SanDisk en laatstgenoemde is vorig jaar overgenomen door Western Digital. Western Digital zou ook een bod hebben gedaan van 18 miljard dollar en dreigt daarnaast Toshiba aan te klagen als het besluit aan een ander te verkopen, volgens de overeenkomsten tussen de bedrijven zou Western Digital de eerste optie moeten krijgen bij een verkoop.

Er gaan nu een aantal zaken spelen die zullen bepalen aan wie de chipdivisie wordt verkocht. Om te beginnen Toshiba zelf, dat bedrijf wil zoveel mogelijk geld verdienen aan de verkoop, dus als Foxconn bereidt is om 25 miljard dollar te betalen en Western Digital bij 18 miljard dollar blijft, is er een groot prijsverschil en lijkt Foxconn favoriet. Al is het dan afwachten wat een eventuele rechtszaak voor gevolgen gaat hebben. Er is echter ook nog de Japanse overheid, die moet toestemming verlenen voor een dergelijke overname. Japan is traditioneel nogal beschermend en staat nooit te springen als technologie het land verlaat, zeker niet als een hoop klanten, omzet en mogelijk ook banen daarmee verdwijnen. Tot slot is het de vraag of de technologie in handen mag vallen van een Taiwanees bedrijf dat intensief verbonden is aan China.

Mocht dat een probleem zijn dan heeft Western Digital weer de betere papieren. Western Digital heeft daarnaast aangegeven fors te investeren in de Japanse fabrieken en in research en developement, waardoor de Japanse banen gegarandeerd zijn en er waarschijnlijk zelfs banen bijkomen. Of Foxconn ook bereidt is die investeringen te doen is onduidelijk.

Toshiba heeft inmiddels wel bekendgemaakt dat de komende twee weken de beslissing moet vallen en dat op de aandeelhoudersvergadering van 28 juni er gestemd moet worden over de overname. We verwachten dan ook dat de voorlopige overname deze of volgende week bekend wordt gemaakt.