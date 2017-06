‘WhatsApp verhuist van IBM-cloud naar Facebook datacenters’

Services

WhatsApp draait op dit moment nog vanaf de IBM SoftLayer cloudservers, maar volgens bronnen rondom Facebook gaat dat dit jaar nog veranderen. Facebook wil dat WhatsApp voortaan gaan draaien vanuit de Facebook datacenters, daarmee kan het bedrijf een hoop kosten besparen. IBM liet ooit weten dat WhatsApp een van de top vijf klanten was, maar inmiddels is dat niet meer volgens IBM, ook kan het bedrijf niet bevestigen dat WhatsApp inderdaad gaat verhuizen.

Veel startups kiezen ervoor om gebruik te maken van een grote cloudaanbieder wanneer hun dienst begint te groeien, op die manier wordt de groei niet geremd door een gebrek aan serverhardware. WhatsApp heeft in de beginjaren gekozen voor de baremetalservers van SoftLayer, waarmee het in staat was om snel extra capaciteit in te zetten. Inmiddels maakt SoftLayer al enige jaren onderdeel uit van IBM, dat deze diensten nog steeds aanbiedt.

Met de overname van WhatsApp door Facebook, is het logisch dat naar alle aspecten van WhatsApp wordt gekeken en waar er ruimte is voor verbetering of waar de kosten kunnen worden verlaagd. Facebook heeft inmiddels wereldwijd meerdere datacenters geopend om zijn sociale netwerk beschikbaar te maken, deze datacenters kunnen natuurlijk ook worden ingezet voor WhatsApp. WhatsApp zou op een bepaald moment meer dan 2 miljoen dollar per maand betalen aan IBM voor de hostingdiensten. Hoeveel de kosten vandaag de dag zijn is onduidelijk. De geruchten dat WhatsApp zal worden gemigreerd zijn dan ook niet vreemd.

Voor IBM zou het verlies van WhatsApp betekenen dat het een klant kwijtraakt met een bekend profiel. Voor elke clouddienst is het goed om een aantal bekende bedrijven in het klantenbestand te hebben. Zo verzorgt Amazon de hosting voor Airbnb en Netflix, terwijl Google Cloud Platform de hosting doet voor Snap en Spotify.

Facebook heeft ook nog niets bekendgemaakt of WhatsApp inderdaad IBM gaat verlaten, maar mocht dit het geval zijn, dan zal dit ongetwijfeld snel duidelijk gaan worden. Voor de gebruiker veranderd er niets, IBM heeft een goed bereikbare cloud wereldwijd, maar ook Facebook heeft met zijn datacenters wereldwijd goede oplossingen. De migratie zal verder op de achtergrond gebeuren zonder dat gebruikers hier iets van merken.