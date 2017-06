Qualcomm dumpt Samsung voor chipproductie

Hardware

De samenwerking tussen Qualcomm en Samsung was van korte duur. Samsung heeft vorig jaar de rechten binnengesleept om de Qualcomm Snapdragon 830 te mogen produceren, maar de volgende high-end chip van Qualcomm zal door concurrent TSMC worden geproduceerd. De volgende generatie chips zal opnieuw een fractie kleiner worden, het procedé zal worden verkleind van 10nm naar 7nm.

Slecht nieuws voor Samsung, want met het vertrek van Qualcomm verliest het opnieuw een grote klant. Eerder zou Apple al besloten hebben niet in zee te gaan met Samsung voor zijn volgende generatie A-chips. TSMC ziet de grote klanten echter binnenkomen en zal flink wat chips moeten gaan produceren op 7nm. Qualcomm heeft ervoor gekozen de nieuwe chips te ontwerpen op de 7nm development tools van TSMC. De eerste testwafer moet in september van de band rollen, terwijl de productie aan het einde van het jaar of begin volgend jaar moet gaan lopen.

Samsung wist het afgelopen jaar een omzet te halen van 4,44 miljard dollar uit zijn chipdivisie, daarvan was 1,78 miljard dollar afkomstig van Qualcomm. Daarmee loopt Samsung dus flink wat omzet mis. Waarom Qualcomm heeft gekozen voor TSMC is niet direct duidelijk, maar de vertraging die Samsung heeft opgelopen met zijn 7nm productielijnen zullen niet hebben geholpen. TSMC heeft zijn 7nm productielijnen wel goed voor elkaar, mede doordat het besloot om 10nm over te slaan. TSMC heeft nu dus een lastig jaar achter de rug, maar kan dat komend jaar goedmaken met zijn 7nm chips.

Samsung gaat zich nu focussen op het produceren van 8nm chips, het Zuid-Koreaanse bedrijf besloot om met 8nm-chips te komen omdat de ontwikkeling van de 7nm-chips nog niet zover is. De 8nm-chips zijn echter maar een kleine upgrade, veel technologie komt overeen met de 10nm-chips. Samsung zal begin volgend jaar een nieuwe Exynos-chip introduceren voor de Galaxy S9 die gebaseerd is op 8nm, pas eind volgend jaar verschijnen de Exynos-chips op 7nm. Waarschijnlijk zal Samsung’s vlaggenschip volgend jaar zomer voorzien worden van een 7nm-chip, mogelijk een nieuwe Galaxy Note.