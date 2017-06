Waymo stopt ontwikkeling kleine zelfrijdende auto

Business

Google-dochter Waymo werkt al sinds 2014 aan een kleine zelfrijdende auto. De mini-auto die de naam Firefly draagt, zou te weinig mogelijkheden hebben voor de ‘echte’ weg. Om die reden stopt het bedrijf met de ontwikkeling hiervan.

In een uitgebreide blog schrijft Waymo dat de Firefly bedoeld was als een platform voor de ontwikkeling van de technologie. “Door een zelfrijdend voertuig compleet van de grond af te ontwerpen en bouwen, konden we een aantal ven de vroegste zelfrijdende puzzels oplossen – zoals waar we de sensoren moesten plaatsen, hoe we de computer konden integreren en welke besturingselementen een passagier nodig heeft in een auto die zelf rijdt.”

Aan de hand van de ontwikkeling van de Firefly ontdekte Waymo naar eigen zeggen dat het verstandig is om alle sensorelementen op een centrale plaats te zetten. Om die reden zit er een soort koepel bovenop de voertuigen van Waymo, waar de LiDAR en de camera’s zich bevinden. De eerste proeven die Waymo uitvoerde met zelfrijdende auto’s vonden ook plaats met de Firefly.

Maar ondertussen is het project verder gevorderd. “Nu we verder zijn gegaan naar de volgende fase – waarbij we het publiek onze zelfrijdende auto’s in hun dagelijks leven laten gebruiken – is het tijd om onze vloot van Fireflies met pensioen te laten gaan en ons erop te focussen de nieuwste technologie die we hebben te integreren in voertuigen als de nieuwe zelfrijdende Chrysler Pacifica minivan.”

Helemaal verdwijnen uit het publieke beeld zal de Firefly niet. De voertuigen worden tentoongesteld in diverse musea in de Verenigde Staten. Verder voert Waymo de komende tijd ook proeven uit in samenwerking met andere autofabrikanten, om te kijken of en hoe de technologie eenvoudig geïntegreerd kan worden in reeds bestaande voertuigen.