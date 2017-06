29% van alle verkochte auto’s beschikt over een internetverbinding

Business

De automarkt komt door alle ontwikkelingen rondom elektrische en zelfrijdende auto’s steeds meer in beweging. Volgens een nieuw rapport van onderzoeksbureau Fuji Keizai, zou 29,1 procent van alle verkochte auto’s dit jaar een zogenaamde “Connected Car” zijn.

Uit het onderzoek van Fuji Keizai komt verder naar voren dat dit aandeel in 2035 zal oplopen tot 90 procent. Veel autofabrikanten zijn al bezig met het toevoegen van nieuwe, innovatieve technologieën aan hun voertuigen. Dit is bijvoorbeeld te zien aan IoT-technieken als App-Connect van Volkswagen, Connect Drive van BMW en T-Connect van Toyota. Hiermee lopen deze merken vooruit op nog verdere ontwikkelingen, zoals de zelfrijdende auto. Vooral Connected Cars die autonoom verbinding kunnen maken met het internet via een interne simkaart, zoals de auto’s van Tesla, zijn bezig aan een opmars. Zo heeft Tesla vorig jaar al haar nieuwe voertuigen al voorzien van de benodigde hardware om volledig zelfrijdend te zijn.

Connected Car is een verzamelnaam voor auto’s die beschikken over een slimme boordcomputer en verbonden zijn met het internet en de omgeving. De boordcomputer slaat informatie op over onder andere het gebruik, technische staat en de locatie van het voertuig. Deze informatie kan vervolgens worden uitgelezen in bijvoorbeeld een applicatie of gedeeld worden met onderhoudsdiensten en autofabrikanten. Een Connected Car beschikt over veel innovatieve technologieën, maar is niet vergelijkbaar met een zelfrijdende auto. Wel zijn er veel overeenkomsten en kunnen sommige auto’s al zelfstandig inparkeren of inspelen op noodsituaties door zelfstandig te remmen.

Naast autofabrikanten duiken ook technologiebedrijven zoals Uber, Apple, Google en Samsung in de markt van zelfrijdende auto’s. Daarbij gaat het niet alleen om de ontwikkeling van hardware, maar ook van software. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een recent opgezet onderzoekslab van Bosch en de Universiteit van Amsterdam. Doordat de markt nu vooral te kampen heeft met wettelijke beperkingen, blijft het voorlopig slechts bij het testen van deze technieken.