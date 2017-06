‘LG produceert de Google Pixel-opvolgers’

Mobile

Lange tijd werd verwacht dat de volgende Google Pixel-smartphones door HTC geproduceerd zouden worden. Nieuwe verhalen wijzen er echter op dat de smartphones door LG geproduceerd zullen worden. Ook lijkt de productie van de smartphones niet helemaal zo goed te gaan als men wellicht zou willen.

Op 9to5Google lezen we dat er een bugreport werd aangetroffen over het laadsysteem van de Taimen. Dat is naar het schijnt de codenaam voor de grootste van de nieuw te lanceren Pixel-smartphones. Een LG-medewerker meldt de bug, en schrijft dat de telefoon niet geslaagd is voor een aantal proeven. Daarop vraagt een Google-medewerker of de bug verplaatst kan worden naar de map voor Taimen, die in een map met de naam LGE (LG Electronics) staat. Hieronder de bugreport zoals 9to5Google hem in handen kreeg.

Van de Google Pixel-opvolgers is nog weinig bekend. Gisteren lekten voor het eerst wat benchmarks uit, die een aantal details onthulden. Specifiek bleek dat de grootste van de smartphones – de Taimen – een 5,6-inch scherm krijgt met beeldverhouding van 18:9. Daarnaast zou het scherm over 2560×1312 pixels beschikken. Dat scherm zou in een relatief kleine behuizing met bijpassende smalle schermranden gepast worden.

Ook is het belangrijk dat Google de smartphone voorziet van een Snapdragon 835-processor en gekozen zou hebben voor 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Het toestel schijnt verder onder meer 4K-camera’s te hebben om zich te onderscheiden van de concurrentie.

De eerste Pixel-telefoons van Google werden geproduceerd door HTC. LG maakte echter jarenlang de Nexus-smartphones, en die samenwerking zou Google altijd erg goed bevallen zijn.