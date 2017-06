Omzet wereldwijde verkoop van servers daalt met 5% in eerste kwartaal 2017

Business

De verkoop van fysieke servers kende in het eerste kwartaal van 2017 een moeilijke periode, wereldwijd werden er 4,6 procent minder servers verkocht aan bedrijven en overheden. Door de toename van hosting en virtualisatie in de cloud, was deze dalende trend ook vorig jaar al zichtbaar.

De totale omzet van de verkoop van servers kwam volgens onderzoeksbureau IDC neer op 11,8 miljard dollar in dit eerste kwartaal. Voor de Verenigde Staten resulteerde dit in een afname van de omzet met 2,3 procent, terwijl er in West-Europa een veel forsere daling zichtbaar was. In de EMEA regio daalde de omzet met 14,3 procent. Hiermee was er alleen een sterkere daling te zien in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, waar de politieke situaties voor problemen zorgen. In tegenstelling tot West-Europa was er in Midden- en Oost-Europa juist een toename van het aantal verkopen zichtbaar, te zien aan de omzetstijging van 7,2 procent.

Vorig jaar nam het aantal verkopen van servers ook al af, in het laatste kwartaal van 2016 werd er een mondiale jaar-op-jaar daling van de omzet geconstateerd van 1,9 procent. Ook toen zat West-Europa in de hoek waar de klappen vallen, de omzet daalde in dat kwartaal met 11,4 procent. Volgens Kuba Stolarski, hoofd-onderzoeker Cloud Computing bij IDC, zijn er meerdere oorzaken voor de blijvende omzetdaling. “De markt maakt zich op voor de overstap naar Intel Skylake later dit jaar, wat mogelijk gevolgen heeft voor de manier waarop serverbelasting wordt verdeeld. Ook verwachten we veranderingen op het gebied van keuzes voor server architectuur, modulariteit en het gebruik van clouddiensten”, aldus Stolarski.

Marktleiders HPE en Dell EMC bleven zowel qua omzet als aantal verkopen de grootste, wel lijkt Dell EMC bezig aan een opmars. Waar HPE haar omzet met 15,8 procent zag dalen tot 2,86 miljard dollar dit kwartaal, realiseerde Dell EMC een groei van 4,7 procent naar een omzet van 2,37 miljard dollar. Ook de grootste concurrenten IBM, Cisco en Lenovo wisten geen groei te realiseren.