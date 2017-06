KPN exclusieve launchpartner nieuwe Nokia-telefoons

Mobile

KPN is de officiële launchpartner van Nokia. Het bedrijf, en dochteronderneming Telfort, is de enige Nederlandse provider die de Nokia-toestellen mag verkopen in combinatie met een mobiel abonnement. KPN denkt in combinatie met de relatief lage prijs van de toestellen veel mensen aan te spreken.

Vanaf vandaag zijn de nieuwe telefoons van Nokia verkrijgbaar. Die werden in februari tijdens de Mobile World Congress in Barcelona gepresenteerd. Sinds enige tijd heeft HMD Global de wereldwijde licentierechten op de Nokia-merknaam in handen en daarom heeft het meteen smartphones onthuld.

In Nederland zijn vanaf vandaag de Nokia 3 en 5 verkrijgbaar. Later volgt in elk geval nog de Nokia 6, maar hoe het zit met de vernieuwde Nokia 3310, die met veel bombarie onthuld werd, is niet bekend. Waarschijnlijk is die in de loop van augustus in Nederland te koop. Het gaat om goedkope toestellen die beschikken over best redelijke specificaties.

Nokia 3, 5 en 6

De goedkoopste telefoons zijn de Nokia 3 en 5. De Nokia 3 heeft een 5-inch scherm met 1280×720 pixels. Deze smartphone heeft twee simkaart-ingangen. De Nokia 5 is het iets duurdere broertje, met een 5,2-inch scherm met 1280×720 pixels.

De meest high-end telefoon die Nokia nu in Nederland op de markt brengt, is de 6 en deze beschikt over en 5,5-inch display met 1920×1280 pixels. De telefoon is verder voorzien van Dolby Atmos-speakers en ergens in juli in Nederland verkrijgbaar.

Vernieuwde Nokia 3310

Dan is er de nog te verschijnen nieuwe Nokia 3310, die KPN in de loop van augustus verwacht. Helemaal zeker is dat nog niet, maar echt interessant is het toestel niet. De smartphone heeft een 2,4-inch kleurenscherm en een fysiek toetsenbord zoals de originele smartphone dat had. Het geheel wordt in een aantal felle kleuren uitgebracht en een kleine 2-megapixelcamera.