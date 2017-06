Microsoft toegevoegd als Gold Member aan Cloud Foundry Foundation

Services

Microsoft heeft tijdens het afgelopen Cloud Foundry Summit bekend gemaakt dat zij zich als “gold Member” gaan aansluiten bij de Cloud Foundry Foundation. Als grootste reden noemt het bedrijf de enorme toename van het gebruik van Cloud Foundry op het Microsoft Azure cloudplatform.

Cloud Foundry is een opensource technologie die wordt gebruikt door een groot aantal Fortune 500 bedrijven voor de uitrol van hun diensten op verschillende cloudplatformen. Het biedt als één van de weinigen de snelheid en stabiliteit die grote ondernemingen verwachten in iedere programmeertaal en cloudplatform naar keuze. Naast Azure zijn er ook integraties met onder andere Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS), OpenStack, SoftLayer en VMware. Als onderdeel van de aansluiting van Microsoft bij de Cloud Foundry Foundation wordt de integratie tussen de platformen uitgebreid. Zo zal er ondersteuning komen voor Azure Database (MySQL en PostgreSQL) en komen de Cloud Foundry CLI tools beschikbaar. Naast Microsoft zijn ook andere grote technologiebedrijven als IBM, Cisco en Google lid van de Cloud Foundry Foundation.

Waar Microsoft voorheen overkwam als een gesloten bedrijf, heeft het de steun aan open source softwareprojecten de laatste jaren opgeschroefd. Afgelopen jaar sloten zij zich zelfs aan bij de Linux Foundation, nadat eerder al de code van Visual Studio werd vrijgegeven. Cloud Foundry Foundation directeur Abby Kearns is dan ook verheugd met de samenwerking: “Microsoft is één van de grootste bedrijven op het gebied van zakelijke dienstverlening en virtualisatie. We delen beiden een enorm aantal gebruikers en een gezamenlijke aanpak van de zakelijke markt voor cloud diensten.” Ook Microsoft bestuurder Corey Sanders onderstreept de toegevoegde waarde van de samenwerking. “Door kennis te delen met de Cloud Foundry Foundation krijgen een beter beeld van de zakelijke en technische wensen van onze doelgroep. Ook biedt het organisaties de kans om gebruik te maken van onze cloud zonder bang te hoeven zijn voor de continuïteit van ons platform”, aldus Sanders.