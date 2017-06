Dropbox voegt nieuwe veiligheidsopties toe

Services

Dropbox heeft nieuwe veiigheidsopties toegevoegd aan zijn diensten. Met de nieuwe Dropbox-functies ‘AdminX’ en ‘Paper’ kunnen bedrijven beter in de gaten houden hoe hun personeel omgaat met de cloudopslag.

Dropbox heeft nieuwe functies onthuld waarmee systeembeheerders meer inzicht krijgen in hoe hun werknemers de cloudopslag gebruiken. Beheerders hebben voortaan toegang tot een vernieuwde beheerconsole en kunnen de websessies van het personeel eenvoudig achterhalen. Tevens is het mogelijk om de wachtwoordsterkte te controleren.

Wachtwoordsterkte

Een zwak wachtwoord van één gebruiker kan alle bedrijfsdata in gevaar brengen. Om dit te voorkomen heeft Dropbox de eerdergenoemde tool ontwikkeld waarmee je kunt zien hoe sterk de wachtwoorden zijn. Beheerders kunnen ook zelf eisen instellen om te voorkomen dat werknemers zwakke wachtwoorden gaan gebruiken die makkelijk achterhaald kunnen worden door cybercriminelen.

Subdomeinen

Daarnaast gaat Dropbox de mogelijkheid bieden om subdomeinen aan te maken. Dit omdat veel bedrijven verschillende afdelingen hebben welke ieder hun eigen omgevingen nodig hebben. Met de nieuwe functie wordt het mogelijk om per afdeling te bepalen welke toegang ze krijgen. Hiermee kan iedere werknemer alleen de bestanden en informatie zien en aanpassen die voor hem of haar relevant is. Daarnaast wordt de kans beperkt dat gevoelige data in de verkeerde handen kan vallen.

AdminX

Deze nieuwe functies zijn een onderdeel van het zogeheten AdminX-initiatief waar Dropbox in 2015 mee kwam. Toen bleef het intern, maar sinds 2016 zijn deze nieuwe beheerfuncties publiekelijk beschikbaar gemaakt. Met de recente update worden deze tools nog eens geperfectioneerd.

Dropbox Paper

Als laatste is er Dropbox Paper, een tool om samen te werken met collega’s en ideeën te delen. Dropbox Paper is heel visueel ingesteld en daarom kunnen er eenvoudig foto’s worden gedeeld en andere multimediabestanden. Ook is het mogelijk om op bepaalde zaken in te zoomen en zo bepaalde details uit te kunnen lichten. Uiteraard is het ook mogelijk om uitgebreide notities toe te voegen, zodat andere werknemers beter weten wat ze met de bestanden moeten doen. Of het idee beter kunnen snappen.