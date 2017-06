Amazon zou interesse hebben om Slack in te lijven

Business

De zakelijke samenwerkingstool Slack heeft de interesse gewekt van het grote Amazon. Volgens ingewijden zou Amazon geïnformeerd hebben bij Slack Technologies wat een eventuele overname zou moeten kosten. Er doet een bedrag de ronde van minimaal 9 miljard dollar. Of er ook een overname gaat plaatsvinden is nog volstrekt onduidelijk, zowel Amazon als Slack willen op dit moment niet reageren.

Slack is in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste online samenwerkingstools, vooral in de enterprise wordt veel gebruik gemaakt van Slack, maar ook bij veel kleine bedrijven wordt het veelvuldig gebruikt. De grote vraag is natuurlijk wat Amazon precies zou willen met Slack, het is niet heel simpel te koppelen aan andere bedrijfsactiviteiten van Amazon. Wel is Amazon natuurlijk een hele grote cloudspeler die zijn dienstverlening steeds verder probeert uit te breiden. Een dergelijke tool kan een volgende stap zijn in het binden van bedrijven aan Amazon Web Services.

Veel concurrenten zijn ook onder de indruk van Slack, zo heeft Microsoft eerder dit jaar Microsoft Teams geïntroduceerd als antwoord op Slack. Tot op heden heeft die dienst zich nog niet bewezen als waardige concurrent, maar Microsoft sleutelt rustig door aan Teams en de kans is groot dat het op termijn veel klanten kan gaan overnemen van Slack, omdat het gratis is te gebruiken door bedrijven met een Office 365-abonnement.

Wat dat betreft kan het voor Slack het goede moment zijn om zich te laten overnemen, met het grote geld van Amazon kan het grotere stappen voorwaarts zetten en echt doorgroeien. Amazon zal ongetwijfeld een idee hebben bij deze overname, wellicht dat daar meer duidelijkheid over gaat komen als het tot een overname komt. Een bedrag van 9 miljard dollar leg je over het algemeen niet zomaar neer. De waarde van Slack is overigens lastig vast te stellen, de laatste financieringsronde is van vorig jaar, het bedrijf haalde toen 200 miljoen dollar op tegen een waarde van 3,8 miljard dollar.