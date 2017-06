Amazon zou Slack willen overnemen, maar waarom?

Business

Vorige week werd bekend dat Amazon met Whole-food de grootste overname uit haar geschiedenis gaat doen. Wie verwacht dat Amazon de tijd neemt om deze overname in de consumentenmarkt te verwerken komt bedrogen uit. Inmiddels gaan de geruchten al even dat Amazon van plan is om Slack over te nemen. Met een verwachte overnamesom van 9 miljard zou dit ook de grootste overname van Amazon in de zakelijke markt zijn. Waarom dit voor Amazon en Slack een goede deal kan zijn zetten we op een rij.

Wat zijn de voordelen van overname voor Slack?

Slack, opgericht in augustus 2013 door Stewart Butterfield (eerder oprichter van Flickr), het is de nieuwste internet start-up sensatie. Voor degenen die Slack nog niet kennen, dit is een soort digitale vergaderkamer waar alle middelen die je zakelijk nodig hebt bij elkaar komen. Na de lancering in augustus 2013 heeft men (cijfers oktober 2016) inmiddels meer dan 150 miljoen omzet, 5 miljoen dagelijkse gebruikers en 10.000 nieuwe gebruikers per week. Dit alles in de zakelijke markt. Tijdens de laatste investeringsronde werd de waarde van het bedrijf op 3,6 miljard dollar geschat. Men fluistert dat de overnamesom nu 9 miljard zou bedragen. Deze enorme waardestijging is ook direct een voordeel voor de aandeelhouders en investeerders in Slack. Een ander voordeel is dat Slack nog niet bekend is bij echt grote bedrijven en bovendien in 2015 door een hack enig vertrouwen verloren is. Qua reputatie en kenbaarheid is Amazon wellicht een goede keuze.

Wat zijn bij overname de voordelen in de zakelijke markt voor Amazon?

Voor Amazon is met name het vullen van de “gaten” in haar productportfolio en een bredere toegang tot de zakelijke markt aantrekkelijk. Ook bij het koppelen van diensten kan Slack het juiste bindmiddel zijn. Zo zou de voicerespons-technologie Alexa, die nu vooral in de particuliere markt wordt ingezet, ook goed gebruikt kunnen worden in de zakelijke markt. Ook kan Amazon Slack combineren met haar Cloud-diensten en zo sterker concurreren met Google en Microsoft. Tot slot zouden Alexa en Slack geïntegreerd kunnen worden in de zakelijke marktplaats, Amazon Business, die Amazon verder wil ontwikkelen.

Naast Amazon zijn er echter meer kapers op de kust. Ook gaat het gerucht dat Slack ver in onderhandeling is met één partij, maar dat die onderhandelingen naar de zin van Slack te lang gaan duren. Het is niet bevestigd dat Amazon die partij is, maar de overname van Whole-food zou wat aandacht hebben kunnen vragen. Meer nieuws wordt dus spoedig verwacht.