Google Cloud Platform nu ook beschikbaar vanuit Singapore

Google heeft het bereik van zijn Google Cloud Platform fors verbeterd, door de clouddienst beschikbaar te maken vanuit Singapore is het bereik en de snelheid in Zuid-Oost Azië fors verbeterd. De gigantische groei van meer dan 100 procent in de afgelopen 12 maanden maakte het voor Google lucratief om ook vanuit Singapore de diensten aan te bieden.

Doordat Google Cloud Platform (GCP) nu beschikbaar is vanuit Singapore kunnen klanten uit Singapore, Jakarta, Kuala Lumpur en Bangkok veel beter en sneller gebruik maken van diensten die hierop worden gehost. Voorheen moest de dienstverlening komen vanuit datacenters in Taiwan of Tokyo. De fysieke afstand is daarmee met enkele duizenden kilometers kleiner geworden en dat resulteert ook in een snelheidsverbetering van 51 tot 98 procent.

Klanten in Singapore kunnen gebruiken maken van de core diensten van Google Cloud Platform waaronder; Compute Engine, Cloud Storage, App Engine Standard Environment, Container Engine, Cloud Datastore, Cloud Dataflow, Cloud Dataproc, Cloud DNS, Cloud VPN, Cloud Router en Cloud IAM producten.

Verder kunnen alle diensten worden gecombineerd met andere GCP-diensten in andere regio’s waaronder bijvoorbeeld DLP, Spanner en BigQuery. Google heeft een aanbeveling binnen voor een Level 3 certificatie van Singapores Multi-Tier Cloud Security standaard, waarbij definitieve goedkeuring in de komende maanden wordt verwacht.

GCP verbindt inmiddels meer dan 1 miljard individuele gebruikers, de bedoeling is dat er dit jaar nog nieuwe regio’s toegevoegd gaan worden om de groei van GCP verder te faciliteren. Op het programma staan nog de toevoeging van de regio’s Mumbai en Sydney.