Update voor Zyxel Nebula-platform voegt nieuwe functies toe

Zyxel kondigt vandaag aan dat er binnenkort een update voor het Nebula-platform komt, waarover we enkele maanden geleden een review publiceerden. Op zich is het niet zo bijzonder dat een platform zoals dit wordt ge-updatet overigens. Wel opvallend is dat er meerdere nieuwe functies in opgenomen zijn die door gebruikers zijn aangedragen.

In de blogpost waarin Zyxel de nieuwe functies aankondigt, is een lijstje opgenomen waar ze op een rijtje staan. Hieronder kun je dat integraal bekijken.

Support Limited Lifetime License Social Login with Facebook Account Quick Startup Wizard (your idea) License Calculator (before you buy) Multi-lingual Interface- Traditional Chinese More Different Role/Privileges for Administration (e.g. Installer) Schedule SSID Availability Specify SSID on Each AP (your idea) Support Device Batch Registration (your idea) Support DCS Scheduling Support VLAN Configuration on AP secondary LAN Port Support New Products: NSG50, NSW100-10, NSW100-28

Van de twaalf nieuwe features zijn er zoals te zien is drie die door gebruikers zijn aangevraagd. Zo is het vanaf de nieuwste versie van de firmware mogelijk om de installatie te doen via een wizard. Daarnaast is het vanaf binnenkort mogelijk om fijnmaziger aan te geven welk access point welk SSID uit moet zenden en kun je meerdere apparaten tegelijkertijd registreren. Je hoeft dat laatste dus niet langer één voor één te doen.

Overige nieuwigheden

Van de andere zal voor bedrijven die overwegen om over te stappen onder andere de calculator een handige nieuwe feature zijn. Je kunt hiermee vooraf een betere inschatting maken van de kosten. Verder is ook een scheduler voor SSID’s zeer zeker welkom. Als je een gastnetwerk bijvoorbeeld alleen maar gedurende openingstijden wilt laten uitzenden, dan kan dat vanaf de aankomende update dus. Aan de gebruikers van Facebook is ook gedacht, want je kunt vanaf de nieuwste versie inloggen met je account voor die dienst.