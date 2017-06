Mozilla komt met 32 bugfixes in sneller Firefox 54

Networking

Mozilla heeft een nieuwe versie uitgebracht van Firefox. In Firefox 54 zijn maar liefst 32 bugs gerepareerd en een belangrijke functie verbeterd. Volgens Mozilla zelf gaat het om de grootste verandering van de broncode in de geschiedenis van de webbrowser.

Mozilla heeft niet alleen gaten gedicht in deze nieuwe versie, maar zijn browser ook een stuk beter gemaakt. Nu kunnen er in plaats van 1 maximaal 4 processen tegelijk plaatsvinden, waardoor de boel sneller kan lopen en tegelijk minder belastend is voor het geheugen. Volgens The Verge is zelfs met twintig tabbladen merkbaar dat de browser sneller is dan voorheen. De load van het openen van alle verschillende bladen wordt nu immers over meerdere processen verdeeld en dat maakt het geheel sneller en efficiënter.

Afgezien van die snelheidsverbetering, zijn er ook 32 bugfixes, waarvan er een door Firefox zelf als kritiek omschreven wordt. Het gaat om een kwetsbaarheid die te maken heeft met het genereren van een CSS-layout. Als er niet-bestaande elementen geladen werden, leidde dat tot een potentieel uit te buiten crash. Andere bugs die door Mozilla opgelost zijn, worden als gevaarlijk of minder gevaarlijk omschreven. Het gaat daarbij vooral om problemen met het laden van pagina’s of bepaalde elementen van pagina’s. Het overzicht met bugs en fixes is op de site van Mozilla te vinden.

Vooral met de snelheidsupdate zal Mozilla hopen gebruikers van Chrome en Safari over te kunnen halen over te stappen naar zijn browser. Toch is het de vraag of mensen dat zomaar doen: een snelheidsverbetering is mooi, maar niet alles.