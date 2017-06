Volgende iPhone is waterdicht en kan draadloos laden

Mobile

Het is nog geen bevestiging van Apple, maar wel van een van zijn leveranciers. Daarmee krijgen we nieuwe echte details over de langverwachte iPhone 8. Het apparaat zal draadloos kunnen laden en waterdicht worden.

Dit meldde CEO Robert Hwang van de Taiwanese iPhone-fabrikant Wistron volgens zakenblad Nikkei tijdens een aandeelhoudersvergadering. Er werd gevraagd naar de assemblage van de nieuwe iPhones, en of daarvoor grote investeringen nodig waren. Daarop onthulde Hwang al dan niet bewust details over de nog te onthullen smartphone.

“De fabricage van voorgaande generaties van iPhones is niet veel veranderd, al vragen nieuwe functies als waterdichtheid en draadloos laden om iets andere testmethodes en zal de waterdichte functie het assemblageproces iets veranderen,” vertelde Hwang in zijn toespraak.

Wistron zou samen met Foxconn verantwoordelijk zijn voor het maken van de 5,5-inch modellen. Ook vertelde Hwang dat er meer modellen geleverd worden in 2017 dan in 2016, al kon hij geen precieze cijfers noemen. Volgens hem hangt dat deels af van de onderhandelingen tussen het Amerikaanse bedrijf en de Indiase regering over het aantal te leveren smartphones.

iPhone 8 geruchten

Over de nog te presenteren iPhone gaan ontzettend veel verhalen rond. Verwacht wordt dat het toestel beschikt over een 5,5-inch OLED-display met lichte curve. Het toestel zou bijna geen schermranden hebben en geen thuisknop hebben. Die zou ofwel in het scherm ingebouwd worden, of op de achterkant.

Helemaal zeker is dat laatste feit niet: Apple schijnt nog druk bezig te zijn met de ontwikkeling van een virtuele thuisknop, maar lijkt er niet op tijd voor klaar te zijn om die in het scherm te integreren. Deel van het probleem ligt in het feit dat de vingerafdrukscanner die daar ook in moet zitten niet in het scherm geïntegreerd kan worden.