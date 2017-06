IBM introduceert eerste tools van Watson Financial Services

Services

IBM heeft de eerste kunstmatige intelligentie (AI) tools onthuld binnen de Watson Financial Services. De software tools komen voort de recente overname van de Promontory Financial Group door IBM. Daarmee hoopt IBM zijn AI-technologie ook voor de financiële sector interessant te maken.

IBM nam in 2016 de Promontory Financial Group over. Dat was een wereldwijd consultingbedrijf dat zich erop richtte banken te helpen een weg te vinden in een steeds strakker gereguleerde sector. IBM heeft gebruik gemaakt van de expertise van Promontory – dat bestaat uit oud-regelgevers en bankiers – om zijn digitale assistent Watson alles te leren over regulering, risicoanalyses en naleving.

Nu zijn er dus de eerste cognitieve tools voor Watson Financial. Die bestaan uit drie gebieden: vereisten binnen de regelgeving, inzichten in financiële criminaliteit en het in kaart brengen van financiële risico’s. De Watson-software is vanaf vandaag beschikbaar binnen de IBM Cloud. Hiermee maakt IBM kunstmatige intelligentie ook beschikbaar voor de financiële markt.

IBM ziet, zo vertelt het aan ZDNet, de introductie van deze mogelijkheden in Watson als een logische volgende stap. “Twee generaties geleden, bracht IBM de eerste computers naar de financiële dienstverlening, waardoor banken en andere instituten op meer vertrouwen van de markt konden steunen,” aldus Bridget van Kralingen, SVP van IBM Industry Platforms. Watson Financial kan daar erg zinvol in zijn, denkt zij.

IBM wil veel meer met Watson. De kunstmatige intelligentie haalde in het verleden de media door bijvoorbeeld de spelshow Jeopardy te winnen, te helpen met het bereiden van gerechten en muziek te produceren met artiesten. Maar de technologie maakt ondertussen ook plannen voor de medische behandeling van kankerpatiënten en moet het Internet of Things veiliger maken. Verder wil IBM dat Watson helpt bij verantwoord ondernemen. De introductie van financiële diensten in Watson is dus alleen maar een logische volgende stap.