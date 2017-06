Bouwt Google een eigen processor?

Hardware

Google wil mogelijk zijn eigen processor bouwen. Het bedrijf heeft Manu Gulati ingehuurd, een voormalig werknemer van Apple die acht jaar lang werkte aan de ontwikkeling van processoren bij de technologiereus. Wellicht dat Google nu met Gulati van plan is soortgelijke stappen te zetten.

Volgens Fudzilla huurde Google Manu Gulati in als Lead SOC Architect om te werken aan technologie voor toekomstige versies van de Pixel-smartphones. Toen vorig jaar de eerste Pixel-telefoons gelanceerd werden, draaiden die op de Qualcomm Snapdragon 821-processor. Diezelfde processor werd gebruikt door fabrikanten als HTC, LG, Lenovo en Asus. De implicatie daarvan is natuurlijk dat die smartphones allemaal over ongeveer dezelfde mogelijkheden beschikken. Dat terwijl fabrikanten dolgraag willen dat hun smartphones zich onderscheiden van de rest.

Er wordt nu dus verwacht dat Google hier voor haar eigen toestellen verandering in aan wil brengen. Althans, in de toekomst, want voorlopig zal het bedrijf hoe dan ook nog gebruikmaken van Qualcomm-chips. Dat komt omdat Google de Pixel-telefoons maakt als een showcase voor andere fabrikanten om te laten zien wat er mogelijk is met Android.

Met die informatie in het achterhoofd is het ergens een vreemde zet van Google om een fortuin te steken in de ontwikkeling van een eigen processor. Om die zet te rechtvaardigen, zal het bedrijf die processor ofwel aan anderen moeten verkopen, of echt willen concurreren met soortgelijke smartphones.

Voor Apple heeft de strategie van het zelf ontwikkelen van processoren zonder meer goed uitgepakt. Ze kunnen de strijd met die van Qualcomm in ieder geval prima aan. Als het waar is dat de nieuwe werknemer aan een eigen processor gaat werken, dan kan ook Google hardware en software fijnmazig op elkaar aan laten sluiten op haar eigen toestellen. Dat komt de prestaties alleen maar ten goede.