Werkplekproviders Multrix en Open for Support gaan verder als True

De vergaande integratie van werkplekproviders Multrix en Open for Support heeft nu vorm gekregen in de lancering van een nieuwe merknaam. De bedrijven gaan samen vanaf vandaag verder onder de merknaam True. Daarmee is de integratie tussen de drie hostingproviders nu ook in naamgeving rond.

De digitale werkplek is steeds meer het centrum van technologische transformatie voor organisaties en vraagt om een nieuwe visie op IT. True gelooft in de verbinding tussen infrastructuur, applicaties, gegevens en het centraal stellen van de eindgebruikers, om zo de werelden van e-commerce, ERP en CRM definitief te laten samensmelten in een efficiënt beheersbare IT-omgeving.

De gedachte van True is om die IT-visie vorm te helpen geven door een dynamische, toegankelijke en ook veilige digitale werkplek te bieden. Rudolf Meijer, oprichter van Broad Horizon, de moedermaatschappij van True, vertelt over de verdergaande mogelijkheden:

“Wij willen digitale omgevingen faciliteren die een directe impuls geven aan productiviteit, samenwerking, inzicht en mobiliteit. Door de governance en security te borgen met onder meer inzet van geavanceerde identity- en accessmanagement oplossingen, kunnen stakeholders erop vertrouwen dat het IT-beleid strategisch en operationeel in balans is en toekomstvast wordt.”

De drie bedrijven die nu dus samen verder gaan onder één naam, willen de werkplek ‘slim’ en gepersonaliseerd maken. De bedoeling is werkplekken beter vorm te geven door ze samen te stellen uit diverse gestandaardiseerde elementen. Verder moeten die werkplekken

True is optimaliseert als bedrijf de prestaties van webomgevingen. Daar komt nu in totaal 17 jaar digitale werkplekervaring van Multrix en Open for Support bij. Met de bundeling van de activiteiten komt het aantal medewerkers van True op 130. De omzet van het vernieuwde True bedraagt zo’n 25 miljoen euro.