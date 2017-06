Google advocaten en lobbyisten wachten op Europese antitrustboete

Business

In de Europese Commissie worden de dagen afgeteld naar het officiële zomerreces, maar zover is het nog niet. Verwacht wordt dat de Europese Commissie vlak voor de zomer een recordboete gaat uitdelen aan Google wegens het misbruiken van zijn machtspositie. Er lopen diverse onderzoeken naar Google, maar in dit geval gaat het om machtsmisbruik met Google Shopping in de zoekresultaten.

De advocaten en lobbyisten die in dienst zijn van Google proberen al maandenlangs de boete te voorkomen, maar dat lijkt inmiddels niet meer haalbaar. Nu moeten ze dus wachten op wat komen gaat. Verwacht wordt dat er een forse boete wordt opgelegd van meer dan 1 miljard euro. Dat is het bedrag dat Intel moest betalen in 2009 omdat het AMD uit de processormarkt had proberen te drukken.

Google is een gevecht belandt met Margrethe Vestager, zij is eurocommissaris en gaat over concurrentiezaken zoals deze. Eerder deelde ze al een boete uit van 13 miljard euro aan Apple, dat bedrag zou de EU nog tegoed hebben aan te weinig betaalde belastingen in Ierland. Ze is dus zeker niet onder de indruk van grote techgiganten met een heel leger aan advocaten. Voor haar is Google een van haar andere prioriteiten waar goed naar moeten worden gekeken en waar nodig worden bestraft. Er loopt dus een onderzoek naar Google Shopping, waarbij Google zijn eigen prijsvergelijker heeft voorgetrokken en concurrenten lager heeft geplaatst in de zoekresultaten. Ook loopt er een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik met Android, Google verplicht fabrikanten om alle Google-apps voor te installeren als ze gebruik willen maken van de Google Play Store, wat min of meer essentieel is voor een Android-apparaat. Hierdoor hebben concurrenten van Gmail, Google Maps en Google Search weinig kans op mobiel. Tot slot loopt er een onderzoek naar Google Adsense, deze dienst biedt uitgevers de mogelijkheid advertenties te tonen op hun website. Voornamelijk het product waarbij advertenties kunnen worden geplaatst op basis van zoekresultaten op websites zou een mogelijke vorm zijn van machtsmisbruik. Over deze zaak is nog maar weinig naar buiten gekomen, dit is waarschijnlijk ook de minst sterke zaak van de EU.

De vraag is welke beslissingen de EU gaat nemen en wanneer. In de Google Shopping zaak wordt voor de zomer nog een beslissing verwacht, de andere twee volgen waarschijnlijk later dit jaar of pas in 2018. Volgens sommige experts wordt het de grootste boete die de EU ooit heeft ingedeeld in een dergelijke antitrustzaak. De EU heeft een reputatie in het uitdelen van boetes zo vlak voor de zomer, vorig jaar werd er voor 3 miljard euro aan boetes uitgedeeld aan fabrikanten van vrachtwagens.

Hoe hoog de boete ook wordt, medelijden met Google hoeft men niet te hebben, ze hebben genoeg geld om de boete contant af te rekenen. De vraag is meer wat er gaat veranderen. Naar verluidt hebben de Google advocaten hun vakantieplannen verzet of geannuleerd, want Google zal sowieso in beroep gaan. Het bedrijf is namelijk van mening dat Google Shopping geen belemmering is voor andere webshops of prijsvergelijkers. “De realiteit is dat mensen online op veel verschillende manieren winkelen, niet alleen via prijsvergelijkers”, aldus Kent Walker, advocaat bij Google.